Il Barça vince in rimonta, tutto facile per Bayern e Liverpool

QARABAG- EINTRACHT FRANCOFORTE 3-2

Dopo due stop di fila con Napoli e Ajax, ha ritrovato il sorriso. Sconfiggendo davanti al pubblico amico per 3-2 l’Eintracht Francoforte, il Qarabag si porta a quota sette punti e ha ancora una timida speranza di agguantare i playoff per garantirsi gli ottavi di finale. Al terzo passo falso di fila, l’Eintracht Francoforte può dire addio ai sogni di gloria con i suoi quattro punti. Al 4′ Duran porta i padroni di casa in vantaggio con un sinistro da distanza ravvicinata. Al 10′ i teutonici pervengono al pareggio per merito di un sinistro di Uzun. Al 33′ della ripresa Mustafazada commette fallo su Knauff e gli ospiti beneficiano di un penalty. Dagli undici metri Chaibi non sbaglia capovolgendo l’esito della contesa. Il Qarabag, però, ci crede e al 35′, con un destro da distanza ravvicinata di Duran, alla sua doppietta personale, ripristina la parità. Il pareggio sembra ormai scritto quando, al minuto 49, Mustafazada sbuca di destro su corner di Mateus Silva e sigla il 3-2.

GALATASARAY – ATLETICO MADRID 1-1

L’Atletico Madrid prova a decollare ma il Galatasaray lo raggiunge. I turchi tornano a muovere la classifica dopo due turni e, con i loro nove punti, si prenotano per un posto nei playoff che potrebbero valere gli ottavi. I Colchoneros, invece, sono al quarto risultato utile consecutivo e vedono la possibilità di qualificarsi agli ottavi passando per la porta principale qualora superassero il Bodoe Glimt in casa all’ottava giornata. Al 4′ Simeone porta in vantaggio gli ospiti con un’incornata su cross di Ruggeri. Il Galatasaray perviene al pareggio al minuto 20 con un’autorete di Marcos Llorente.

OLYMPIQUE MARSIGLIA- LIVERPOOL 0-3

Tris d’autore del Liverpool al Velodrome di Marsiglia. Seconda vittoria consecutiva e seconda esterna per i Reds dopo quella con l’Inter e clean sheet mantenuto ancora una volta. La squadra inglese spicca il volo verso gli ottavi con disinvoltura. I transalpini sono diciannovesimi con nove punti e possono ancora giocarsi le loro carte per proseguire il loro cammino nella competizione. Al 23′ i Reds andrebbero in vantaggio con un sinistro dell’ex Eintracht Francoforte Ekitikè sugli sviluppi di un contropiede ma il direttore di gara annulla dopo avere consultato il Var. Al 46′, invece, gli ospiti decollano davvero per effetto di una punizione di Szoboszlai.Al 27′ della ripresa il Liverpool raddoppia grazie a un’autorete di Rulli. Al 47′ il nazionale olandese Gakpo riceve la sfera da Gravenberche e sigla il definitivo 3-0 di destro.

NEWCASTLE- PSV EINDHOVEN 3-0

Dopo due giornate d’assenza, la vittoria si rimaterializza. Il Newcastle mette a sedere gli olandesi del Psv Eindhoven e continua a frequentare l’alta classifica con ottime prospettive di qualificazione. Gli ospiti si giocheranno quasi sicuramente l’accesso agli ottavi nei playoff. All’8′ Wissa riceve la sfera da Joelinton e porta in vantaggio i Magpies. Il direttore di gara consulta il Var e conferma la regolarità della rete. Al 30′ Gordon, su assist di Wissa, raddoppia di destro. Al 20′ della ripresa un sinistro di Barnes porta sul 3-0 la squadra di Eddie Howe.

SLAVIA PRAGA – BARCELLONA 2-4

La quarta vittoria in quest’edizione di Champions lo porta a lottare per l’accesso diretto agli ottavi. Serata da incorniciare per il Barcellona che esce vittorioso dal non semplice match sul campo dei cechi dello Slavia Praga. Questi ultimi restano in bassa classifica e non hanno quindi più cartucce da sparare per sperare almeno nella qualificazione ai playoff. Al 10′ Kusej riceve la sfera di testa da Holes sugli sviluppi di un corner e segna il vantaggio dei padroni di casa con un destro da distanza ravvicinata. Al 34′ i catalani pareggiano con un destro di Fermin Lopez su assist di De Jong. Al 42′ ancora lui capovolge l’esito della contesa con un destro da fuori area. Al minuto 44 un’autorete del polacco Lewandowski regala di nuovo il pareggio alla squadra locale. Al 18′ della ripresa gli azulgrana rispiccano il volo con un destro dal limite di Dani Olmo. Al 25′ Lewandowski cala il poker con una conclusione da distanza ravvicinata su invito di Rashford.

CHELSEA- PAFOS 1-0

Vittoria e ottavo posto. Di misura e non senza fatica, il Chelsea ha la meglio sui ciprioti del Pafos e comincia a pensare in grande in ottica degli ottavi di finale. I Blues riscattano così il cappaò al Gewiss Stadium contro l’Atalanta. Al 33′ della ripresa Caicedo sbuca di testa da un corner e porta in vantaggio definitivamente i padroni di casa.

BAYERN MONACO -UNION SAINT GILLOISE 2-0

Vittoria e aggancio all’Arsenal in vetta. Va tutto bene per il Bayern Monaco che piega i belgi dell’Union Saint Gilloise per 2-0 e spicca il volo verso gli ottavi di finale. Gli ospiti sono trentunesimi con sei punti e hanno speranze ridotte al lumicino di agganciare il treno playoff. Al 7′ della ripresa Kane, su corner di Olise, porta in vantaggio i bavaresi con un colpo di testa. Al minuto 10 arriva già il raddoppio con un rigore trasformato dallo stesso Kane e concesso per un fallo da lui subito da parte di Scherpen. Al 18′ i padroni di casa restano in inferiorità numerica per l’espulsione di Jae Kim per doppia ammonizione.