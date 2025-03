Il Barça soffre ma vince. Kane stende il Leverkusen. Beffa Psg

Dopo il derby di Madrid visto ieri, questo nuovo formato della Champions League offre un altro scontro fra squadre dello stesso campionato, in questo caso la sfida tedesca tra Bayern Monaco e Bayer Leverkusen. I bavaresi mettono il turbo fin da subito e passano in vantaggio al 9° minuto con l’uragano Harry Kane che sfrutta un cross dalla destra di Olise e con un gran colpo di testa segna la rete dell’1-0. Dopo un primo tempo dominato dagli uomini di Kompany, la ripresa si mette ancora di più in discesa al 54° minuto, quando su un cross di Kimmich che sembra essere innocuo, il portiere del Leverkusen Kovar si lascia scappare un pallone su un’uscita, regalando a Musiala l’occasione del 2-0, che il tedesco non fallisce. Circa otto minuti dopo gli uomini di Xabi Alonso restano in dieci per l’espulsione di Mukele, chiudendo ogni speranza di rimonta. Al minuto 75 arriva anche il punto esclamativo sul match, con Harry Kane che trasforma un calcio di rigore per il definitivo 3-0, mettendo una forte ipoteca sulla qualificazione.

Partita molto più incerta al Parco dei Principi tra Paris – Saint Germain e Liverpool, che è il big match della serata. I padroni di casa prendono fin subito in mano il pallino del gioco, con uno scatenato Dembele in versione Messi, che prima sfiora il goal al 19° con un tiro da fuori area deviato da un difensore in calcio d’angolo e poi al 28° con una grande azione in solitario, entrando in area di rigore e facendosi neutralizzare da Allison, sulla cui ribattuta Barcola trova prima la respinta di un difensore avversario e poi manda alto. Nel mezzo, al minuto 19, anche un gran goal con un tiro a giro da parte dell’ex Napoli Kvaratskhelia, annullato dal VAR per fuorigioco. A fine primo tempo finisce 0-0 con un Psg che ha creato e sprecato tanto. La ripresa sembra recitare lo stesso copione, con gli attaccanti di Luis Enrique che sembrano imprendibili, ma che poi trovano o un super Allison, che a fine gara avrà collezionato ben dieci parate, o mancano di cinismo. Alla fine, a rendere ancora più amara per i parigini una serata che già sembrava stregata, arriva la beffa nel finale. Al minuto 87, su un rinvio lungo di Allison, la difesa del Psg si fa trovare sbilanciata e Darwin Nunez, subentrato al 67° al posto di Diogo Jota, controlla la palla e riesce ad allargare sulla destra per il giovane Elliott, subentrato un minuto prima al posto di un deludente Salah, che batte Donnarumma e regala al Liverpool una vittoria importante quanto insperata, con l’unico tiro nello specchio in tutta la partita contro i 10 del Psg. Finisce 0-1 per i Reds, ma tutto si deciderà all’Anfield.

Stesso risultato anche tra Benfica e Barcellona, remake della pazza partita della fase a gironi terminata 4-5. Una prima svolta della gara arriva al 22° del primo tempo, quando i blaugrana restano in dieci per l’espulsione di Cubarsi, dopo l’intervento del VAR. Da lì in poi gli uomini di Flick sono costretti a rinunciare alla loro vocazione offensiva e a disputare una partita di sacrificio e sofferenza e con uno Szczesny in grande spolvero, protagonista nel primo tempo di una parata su una punizione di Kocku al 24°. Il secondo tempo riprende sulla stessa falsa riga del primo, con il Benfica che conduce la partita e cerca forsennatamente il goal del vantaggio. Il risultato si sblocca al 61° con Raphinha che approfitta di un errore di Antonio Silva e firma la rete dello 0 -1. Nel finale, nel forcing dei portoghesi, all’84° viene assegnato un calcio di rigore ai padroni di casa e procurato da Andrea Belotti, subentrato al 70’ al posto di Schjelderup, poi revocato dal VAR per un fuorigioco. Nel recupero c’è spazio per un’altra parata dell’ex portiere di Juve e Roma su un tiro dalla distanza di Renato Sanches. Finisce 1-0 per il Barcellona che ora dovrà gestire il vantaggio al Camp Nou.

