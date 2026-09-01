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BARCELONA, SPAIN - MARCH 18: Lamine Yamal of FC Barcelona celebrates scoring his team's third goal from the penalty spot during the UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg match between FC Barcelona and Newcastle United FC at Camp Nou on March 18, 2026 in Barcelona, Spain. (Photo by Judit Cartiel - UEFA/UEFA via Getty Images)
Liga

Il Barcellona cala la manita, Yamal show: doppietta e 51 gol in blaugrana

Set 1, 20261 Lettura

Il Barcellona batte 5-2 il Rayo Vallecano al termine di una partita ricca di gol e spettacolo. Protagonista assoluto Lamine Yamal, che firma la sua prima doppietta nella Liga e raggiunge quota 51 reti con la maglia blaugrana. Due gol anche per Raphinha, sempre più decisivo e capocannoniere solitario del campionato spagnolo. La formazione di Hansi Flick conquista così la terza vittoria consecutiva e resta in vetta a punteggio pieno.

Rayo avanti, poi la rimonta blaugrana

La gara si accende subito e al 12’ è il Rayo Vallecano a sorprendere il Camp Nou con Camello, bravo a firmare il vantaggio ospite. La reazione del Barcellona, però, è immediata: al 19’ Raphinha trova l’1-1, mentre appena due minuti più tardi Yamal completa il sorpasso.

Nella ripresa i blaugrana aumentano il ritmo e al 6’ un autogol di Lejeune porta il risultato sul 3-1. Il Rayo non si arrende e al 14’ Camello realizza la propria doppietta, riaprendo momentaneamente la sfida.

Yamal e Raphinha chiudono la partita

Nel momento più delicato torna protagonista Raphinha: al 26’ della ripresa il brasiliano firma il 4-2 e la doppietta personale, consolidando il primato nella classifica marcatori della Liga.

Nel finale arriva anche la firma definitiva di Lamine Yamal, che al 45’ completa la sua doppietta per il 5-2. Per il talento spagnolo sono la 50ª e la 51ª rete con il Barcellona, oltre ai primi due gol del suo campionato.

Il successo permette alla squadra di Flick di proseguire il percorso perfetto: nove punti dopo tre giornate e primo posto nella Liga a pari merito con il Real Madrid. Un avvio convincente, impreziosito dal ritorno al gol di Yamal e dallo straordinario momento realizzativo di Raphinha.

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Marzio Loggia
Marzio Loggia

Marzio Loggia segue il calcio tedesco e l’attualità del panorama calcistico internazionale, con particolare attenzione alla Bundesliga e alle competizioni europee. All’interno di Football Magazine realizza notizie, approfondimenti e analisi dedicate ai protagonisti del calcio tedesco e alle principali news del mondo del calcio.

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