Il match clou si è disputato al Camp Nou, concluso con un pirotecnico 3-2 per i padroni di casa. Il Sottomarino giallo ha colpito due volte nei primi sei minuti: l’ex Inter Tajon Buchanan (4’) e Tani Oluwaseyi (6’) hanno sfruttato errori in costruzione dei padroni di casa. Il Barça, sballottato e con Lamine Yamal che ha fallito un rigore nel primo tempo, è riuscito a rimettere in piedi la partita dopo l’intervallo. Gerard Martín ha sbloccato la situazione di testa su calcio d’angolo (56’), Fermín López ha pareggiato (60’) e un autogol di Pau Navarro (66’) ha ribaltato il risultato. Fermín ha poi firmato il 3-2 definitivo (74’), mentre Navarro ha segnato il gol della bandiera per i gialli nei minuti di recupero. Vittoria sofferta ma preziosa per gli uomini di Hansi Flick, che salgono a 36 punti con 12 vittorie e una sola sconfitta. Il margine sugli eterni avversari resta di tre lunghezze.

Al Bernabéu è andato in scena un copione per certi versi molto simile: il Real Madrid ha faticato più del previsto contro i galiziani, rimontando fino al 2-1 finale. Pablo Durán ha portato in vantaggio gli ospiti già al 5’. Jude Bellingham ha trovato il pari all’ora di gioco e Carlos Espí ha sbloccato la partita all’84’, regalando i tre punti ai blancos. La squadra di Mourinho resta a 33 punti e continua a inseguire. L’Atlético Madrid ha invece risolto in fretta la pratica Getafe. Al Coliseum, Álex Baena ha aperto le danze al 10’ con un tiro preciso da fuori area, Johnny Cardoso ha raddoppiato al 30’ e Alejandro Grimaldo ha chiuso i conti dal dischetto nel recupero (90’+2’), dopo l’espulsione di Djené. Inesistente la reazione dei concittadini. Finisce con un rotondo 0-3 e ritorno a piena fiducia per i colchoneros, ora a 31 punti.⁠

Tra gli altri risultati, il Racing Santander regala la sorpresa di giornata battendo 3-2 la Real Sociedad. Yassir Zabiri ha segnato una doppietta lampo (5’ e 7’), Mikel Oyarzabal e Gonçalo Guedes hanno rimesso in corsa i baschi, ma Sergio Canales ha deciso la gara su rigore al 67’. Anche l’altra squadra basca, l’Athletic Bilbao, si arrende in casa all’Espanyol (0-1, gol di Roberto Fernández al 65’), mentre l’Alavés ha conquistato una netta vittoria sul Deportivo (3-1). Il Valencia ha strappato i tre punti al Rayo Vallecano grazie a Copete (0-1) e il derby di Siviglia è terminato in parità: Sevilla-Betis 1-1, con Antony a portare in vantaggio i biancoverdi e Kike Salas al 90’ a salvare i padroni di casa da un’immeritata sconfitta. L’Osasuna ha chiuso 1-0 sul Málaga grazie alla rete dell’ex conoscenza cagliaritana Ante Budimir.

Al termine della giornata il quadro è definito, con poche sorprese: Barça leader con 36 punti, Real Madrid a 33, Atlético a 31 e Real Betis a 27. La Real Sociedad resta quinta a 22 nonostante la sconfitta. In coda il Málaga rimane desolatamente ultimo a -5 punti dalla penultima, mentre il Valencia ottiene tre punti di ossigeno puro e il Racing guadagna posizioni preziose issandosi al settimo posto. La tredicesima giornata ha confermato due verità di questo inizio di stagione: il Barça di Flick ha carattere e risorse tecniche per rialzarsi anche quando sembra finito, e la lotta al vertice resta aperta. Il Real Madrid non molla, l’Atlético resta in scia e la media classifica si presenta più equilibrata del previsto. Con ancora un match da disputare (Levante-Elche in programma lunedì), la Liga 2026/27 continua a offrire un campionato di altissimo livello tecnico e agonistico.