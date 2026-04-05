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Liga

Fuga Barcellona: Lewa gela l’Atlético e il Real crolla a Maiorca

Lewandowski firma il colpo esterno contro un Atlético in dieci. Il Real Madrid va KO a Maiorca e scivola a meno sette dalla vetta. Sorride la Real Sociedad.

Apr 5, 20261 Lettura
BARCELONA, SPAIN - DECEMBER 09: Jules Kounde of FC Barcelona celebrates scoring his team's second goal with teammates during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6 match between FC Barcelona and Eintracht Frankfurt at Camp Nou on December 09, 2025 in Barcelona, Spain. (Photo by David Ramos - UEFA/UEFA via Getty Images)

Tra mille polemiche per un arbitraggio discutibile, il Barcellona espugna il Metropolitano nel finale (1-2) colpendo al cuore l’Atlético Madrid, rimasto in dieci per un rosso a Nico Gonzalez nel finale di primo tempo. Un altro rosso, stavolta al Gerard Martin, è stato revocato dalla squadra arbitrale dopo consulto col Var (episodio molto dubbio). La squadra di casa era passata in vantaggio con Giuliano Simeone, prima di subire il pari di Rashford e l’espulsione di Gonzalez. Nonostante il sostanziale equilibrio e la buona difesa degli uomini di Simeone, i catalani trovano il successo grazie ad una rete di Lewandowski a 3′ dalla fine. Un gol fondamentale, che consente al Barcellona di ipotecare la Liga, perché i punti di vantaggio sul Real Madrid adesso sono 7.

I blancos, infatti, cadono sul campo del pericolante Maiorca (2-1). Sotto per un gol di Morlanes nel primo tempo, la squadra di Arbeloa trova il pari con Militao a 2′ dalla fine, ma è l’ex laziale Muriqi a gelare le merengues nel recupero. 0-0 tra Betis ed Espanyol, mentre Martin e Brais Mendez lanciano la Real Sociedad contro il Levante (2-0).

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