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Bundesliga

Il Bayern fa “manita” e scappa, Dortmund ko col Leverkusen

I bavaresi travolgono il St. Pauli mentre il Leverkusen espugna il Signal Iduna Park. Torna al successo l'Heidenheim, solo un pari per l'Augsburg.

Apr 11, 20262 Lettura
MADRID, SPAIN - APRIL 07: Luis Diaz (obscured) of FC Bayern Munich celebrates scoring his team's first goal with teammates Serge Gnabry, Harry Kane and Jonathan Tah during the UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg match between Real Madrid CF and FC Bayern München at Estadio Santiago Bernabeu on April 07, 2026 in Madrid, Spain. (Photo by David Ramos - UEFA/UEFA via Getty Images)

AUGSBURG- HOFFENHEIM 2-2

Avanti di due reti, si è fatto raggiungere e si è dovuto accontentare del pareggio. L’Augsburg impatta per 2-2 contro l’Hoffenheim ed è decimo con 33 punti dopo il secondo segno ics di fila. L’Hoffenheim, che ha avuto il merito di non scomporsi, torna a muovere la classifica dopo due turni a vuoto ed è sesto a quota 51. All’11’ Claude- Maurice, con un destro di fuori area su assist di Fellhauer, porta in vantaggio i padroni di casa. Al 14’ Gregoritsch raddoppia con un sinistro dal limite su assist di Gouweleeuw. Al 35’ Hranac, di testa, su corner di Coufal, accorcia le distanze. Al 42’ Tourè, di sinistro e su assist di Asllani, pareggia.

WOLFSBURG- EINTRACHT FRANCOFORTE 1-2

Dopo due turni d’attesa, l’Eintracht Francoforte ritrova la vittoria imponendosi per 2-1 sul terreno del Wolfsburg. L’orgoglio calcistico della città bagnata dal Meno si porta così al settimo posto con 42 punti. Terzo stop di fila per il Wolfsburg che resta penultimo a quota 21. Al 21’ Hojlund porta in vantaggio gli ospiti con un destro dal limite. Al 32’ Kalimuendo sbuca su un calcio di punizione e raddoppia. Il Wolfsburg accorcia le distanze al minuto 52 della ripresa con un’incornata di Pejcinovic su cross di Daghim.

RB LIPSIA- BORUSSIA MONCHENGLADACH 1-0

Il tris è servito. Dopo avere piegato Hoffenheim e Werder Brema, l’ Rb Lipsia supera per 1-0 il Borussia Monchengladbach e allarga la famiglia delle sue vittorie di fila. Gli ospiti interromponoo una serie di tre turni utili e sono tredicesimi con 30 punti. La rete decisiva è stata segnata da Diomandè al minuto 30 della ripresa con un sinistro su suggerimento di Baumgartner.

BORUSSIA DORTMUND- BAYER LEVERKUSEN 0-1

La sfida clou della giornata è appannaggio del Bayer Leverkusen che si impone per 1-0. Gli ospiti sono quinti con 52 punti dopo il secondo successo di fila. I gialloneri sono secondi a quota 64 e vedono crescere a dodici le lunghezze di ritardo dal Bayern Monaco capolista. A decidere la partita è una rete di destro da fuori area di Andrich al minuto 42.

HEIDENHEIM- UNION BERLINO 3-1

Dopo ben sedici turni d’attesa, l’Heidenheim ritrova la posta piena superando in casa per 3-1 l’Union Berlino. I padroni di casa restano fanalino di coda con 19 punti ma ottengono almeno l’effetto di fare rifiatare la loro classifica. L’Union Berlino è undicesima con 32 punti dopo il secondo stop negli ultimi tre turni. Al 9’ Honsak porta in vantaggio l’Heidenheim di sinistro su cross di PIeringer. Al 36’ è ancora lui a raddoppiare con un sinistro da distanza ravvicinata su assist di testa di Mainka. Al 30’ della ripresa Querfeld accorcia le distanze con un destro da centro area su corner di Khedira. Al 34’ un sinistro di Zivzivadze su assist di Schoppner porta i padroni di casa sul definitivo 3-.

ST PAULI- BAYERN MONACO 0-5

Manita del Bayern Monaco sul terreno del St Pauli. I bavaresi salgono a quota 76 punti e allungano a dodici il vantaggio sul Borussia Dortmund secondo. Il St Pauli è terzultimo a quota 25 e raccoglie il terzo stop nelle ultime quattro partite. Al 9’ Musiala, su assist di Laimer, segna l’1-0 ospite di testa. All’8’ della ripresa Goretzka raddoppia con un sinistro da centro area, Al 9’ Olisè, con un sinistro dal limite, segna il 3-0. Al 20’ Jackson, di destro, su suggerimento di Musiala, cala il poker. Al 43’ Guerreiro, di sinistro, su imbeccata di Jackson, segna il definitivo 5-0.

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Cristiano Comelli

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