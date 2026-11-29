MAINZ- UNION BERLINO 2-1

Dopo quattro giri a vuoto, torna a muovere la classifica. Il Mainz supera per 2-1 l’Union Berlino in rimonta e nei minuti finali e, con la quarta vittoria stagionale, si porta all’undicesimo posto con 13 punti. L’Union Berlino prosegue nel proprio momento di crisi con il penultimo posto con sette punti dopo la terza sconfitta di fila. Al 37’ Haberer porta in vantaggio gli ospiti con un’incornata su calcio d‘angolo di Imeri. Al 40’ della ripresa Tietz pareggia di testa su corner di Amiri. Quando la partita sembra incamminata verso il pareggio, i padroni di casa la fanno loro al 47’ per merito di un destro di Caci, ancora su assist di Amiri.

AMBURGO- BAYERN MONACO 0-0

Né vinti né vincitori tra Amburgo e Bayern Monaco che pareggiano a reti bianche. I bavaresi hanno dovuto affrontare tutta la ripresa in dieci uomini a causa dell’espulsione di Kimmich al 44’ della prima frazione per rissa. I padroni di casa riscattano in parte il pesante cappaò contro il Werder Brema e sono tredicesimi a quota 13. Il Bayern Monaco resta al secondo posto a quota 23 dopo il secondo segno ics consecutivo successivo a quello con il Colonia.

COLONIA- ELVERSBERG 5-0

Dopo la manita dello scorso 27 ottobre all’Union Berlino in Coppa di Germania, si concede il bis. Il Colonia riserva lo stesso trattamento in campionato alla matricola Elversberg tornando a una posta piena che gli mancava dall’11 ottobre e si posiziona nono con tredici punti. Gli ospiti restano dodicesimi con lo stesso bottino dopo il terzo passo falso consecutivo. All’8’ Bulter segna l’1-0 di testa su cross di Sosa. Al 16’ El Mala raddoppia di destro su assist di Moore. Al 39’ Bulter segna il 3-0 e la doppietta personale di testa su traversone di Sosa. Al minuto 18 della ripresa Bulter segna il poker su azione di contropiede. Al 23’ El Mala, di destro, su contropiede di Schmied, fissa il risultato sul 5-0.

PADERBORN- SCHALKE 04 8-1

La sua ultima vittoria con otto reti era stata il 9 maggio 2021 quando pieegò in trasferta l’Ergzebirge Aue. Il Paderborn è ritornato a vincere con ampie proporzioni come non gli riusciva da cinque anni piegando lo Schalke 04 per 8-1 in una sfida tutta tra matricole. La sua classifica dice adesso decimo posto con 13 punti. Lo Schalke 04 resta terzultimo a quota sette con lo stesso bottino dell’Union Berlino e in zona critica dopo il sesto stop stagionale. Al 21’ Ter Horst riceve la sfera da Scheller e, con un destro da distanza ravvicinata, segna l’1-0 dei padroni di casa. Al 39’ Marino raddoppia di destro su assist di Tigges. Ancora lui, al minuto 49, di sinistro e su cross di Curda, sigla il 3-0. Al 10’ della ripresa Tigges, di sinistro, su filtrante di Baach, cala il poker. Al 12’ Marino, su filtrante di Muller, realizza il 5-0. Due minuti dopo Aouchliche accorcia le distanze con un destro su suggerimento di Karaman. Al 28’ Zeitler sfrutta un’azione di contropiede di Vidovic e, con un destro dal limite, riporta il vantaggio del Paderborn all’assetto precedente. Al 37’ Ahyan commette fallo su Michel e il Paderborn beneficia di un penalty. Dal dischetto Vidovic trasforma per il 7-1. L’ottavo e ultimo gol dei padroni di casa giunge al minuto 50 con un destro da centro area di Gotze.

STOCCARDA- EINTRACHT FRANCOFORTE 2-2

Un punto per parte tra Stoccarda ed Eintracht Francoforte che pareggiano per 2-2. Quarto risultato utile di fila in campionato per i padroni di casa che sono ottavi con quattordici punti. Gli ospiti sono settimi a quota sedici e sono anch’essi al quarto risultato utile consecutivo. Al 42’ Promel, di destro e su assist di Demirovic, porta avanti i padroni di casa. Al 47’ Knauff, di destro e su corner di Koch, segna il pareggio ospite. All’8’ della ripresa Jaquez sbuca su un corner di Undav e di testa segna il 2-1 dello Stoccarda. Al 17’ Ebnoutalib, di destro, finalizza nel modo migliore un assist di Burkardt con il gol del 2-2.