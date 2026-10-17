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MIAMI GARDENS, FLORIDA - JUNE 20: Harry Kane #9 of FC Bayern Munchen celebrates scoring his team's first goal with Kingsley Coman #11, Serge Gnabry #7, Leon Goretzka #8, and Raphael Guerreiro #22 during the FIFA Club World Cup 2025 group C match between FC Bayern München and CA Boca Juniors at Hard Rock Stadium on June 20, 2025 in Miami Gardens, Florida. (Photo by Hector Vivas - FIFA/FIFA via Getty Images)
Bundesliga

Il Bayern Monaco travolge il Lipsia 6-1 e aggancia il Dortmund che frena a Berlino

Ott 17, 20263 Lettura

AMBURGO- STOCCARDA 1-0

E fanno tre. Dopo avere regalato lacrime a Colonia e Hoffenheim, l’Amburgo allarga la sua serie di vittorie consecutive superando di misura in casa lo Stoccarda e salendo al nono posto con nove punti con RB Lipsia e Werder Brema. Lo Stoccarda resta a quota sei e non bissa il successo con il Paderborn rimanendo al tredicesimo posto con sei punti e proseguendo nel suo campionato sottotono. Il gol partita porta la firma di Muheim che al minuto 43 finalizza nel modo migliore un’azione di contropiede di El Ouahdi.

ELVERSBERG- AUGSBURG 4-3

Dopo tre turni di attesa, riassapora la posta piena. La matricola Elversberg ha ragione dell’Augsburg con un rocambolesco 4-3. Per l’Augsburg si tratta del secondo stop negli ultimi tre turni. L’Elversberg continua a sorprendere piazzandosi al sesto posto con 10 punti, gli ospiti restano decimi a quota otto. Al 1‘ i padroni di casa beneficiano di un calcio di rigore per un fallo di mano di Matsima. Dal dischetto, però, Petkov si fa parare la conclusione. Subito dopo, però, si fa perdonare segnando l’1-0 con un destro da distanza ravvicinata. Al 7’Gunther, su azione di contropiede di Krattenmacher, raddoppia. Al 28’ arriva il 3-0 con un’incornata di Rohr su corner di Keidel. Al 51’ lo stesso Rohr commette un fallo di mano e l’Ausburg beneficia di un calcio di rigore. Dagli undici metri Rieder trasforma. Al 30’ Pinckett commette fallo su Behrens ed è rigore per gli ospiti. Dal dischetto Gregoritsch non sbaglia. Al 34’ Adam porterebbe l’Elversberg sul 4-2 ma la rete è annullata in seguito alla consultazione del Var da parte del direttore di gara. Al 44’ Schmal riceve la sfera da Petkov e, con un destro da distanza ravvicinata, segna il 4-2 dell’Elversberg. Al 45’ un sinistro di Komur su cross di Behrens riavvicina l’Augsburg ma è ormai tardi.

SCHALKE 04- MAINZ 0-1

Terza vittoria esterna stagionale per il Mainz che espugna il campo dello Schalke 04 dopo aver già prevalso sui terreni di Amburgo e Borussia Monchengladbach. La vittoria proietta gli ospiti al quinto posto con dieci punti insieme con l’Elversberg. Secondo stop consecutivo per lo Schalke 04 che resta quintultimo a quota cinque. Il gol partita è stato siglato da Tietz di destro su cross di Caci.

WERDER BREMA- PADERBORN 2-2

Ingenuità del Paderborn o caparbietà del Werder Brema? Nel 2-2 con cui le due compagini si sono divise la posta vi sono probabilmente entrambe le componenti. Avanti per 2-0, infatti, il Paderborn si è poi fatto raggiungere dai padroni di casa riscattando solo in parte la sconfitta contro lo Stoccarda e portandosi a quota cinque punti al quartultimo posto. Il Werder Brema è ottavo con nove punti dopo il terzo segno ics stagionale. Al 18’ Marino porta in vantaggio gli ospiti finalizzando un contropiede di Tigges. Al 30’ lo stesso Tigges, di destro, raddoppia. Al 14’ della ripresa Fullkrug, su filtrante di Dinkci, accorcia le distanze per i padroni di casa. Al 20’ ancora lui trasforma un calcio di rigore concesso per un fallo di mano di Curda per il definitivo 2-2.

UNION BERLINO- BORUSSIA DORTMUND 0-0

Divisione della posta tra Union Berlino e Borussia Dortmund che pareggiano a reti bianche. I gialloneri sono al secondo pareggio consecutivo e restano a quota quattordici punti. Secondo risultato utile per l’Union Berlino che resta terzultimo in posizione delicata con cinque punti.

BAYERN MONACO- RB LIPSIA 6-1

Vittoria e aggancio. Il Bayern Monaco travolge l’RB Lipsia e raggiunge il Borussia Dortmund in vetta a quota quattordici punti. Gli ospiti, invece, subiscono la terza sconfitta stagionale e restano a quota nove al settimo posto. Al 12’ Diaz, su filtrante di Kimmich, sigla l’1-0 dei bavaresi. Al 26’ Pavlovic raddoppia con un sinistro su assist dello stesso Diaz. Al minuto 34 Olisè, con un sinistro da fuori area su assist di Kane, realizza il 3-0. Al 2’ della ripresa Diaz cala il poker con un tiro di destro su assist di Kane. Al 7’ quest’ultimo, di destro e su assist di Brown, segna il 5-0 dei padroni di casa. Al 24’ Diaz sbuca su un corner di Olisè ed è il 6-0. L’RB Lipsia riesce soltanto a segnare il gol della bandiera con un sinistro di Maksimovic al 46’ su corner di Gruda.

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Cristiano Comelli

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