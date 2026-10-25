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MUNICH, GERMANY - MARCH 18: Harry Kane of FC Bayern Munich celebrates scoring his team's first goal with teammate Leon Goretzka during the UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg match between FC Bayern München and Atalanta BC at Football Arena Munich on March 18, 2026 in Munich, Germany. (Photo by Sebastian Widmann - UEFA/UEFA via Getty Images)
Bundesliga

Il Bayern Monaco vola in vetta con il Dortmund. Crolla il Leverkusen, Hoffenheim show

Ott 25, 20261 Lettura

FRIBURGO- BAYERN MONACO 1-3

Quinta vittoria stagionale del Bayern Monaco che strapazza per 3-1 il Friburgo e raggiunge il Borussia Dortmund in vetta con 17 punti. I bavaresi si confermano il miglior attacco della Bundesliga con ben venticinque reti all’attivo. Al secondo stop stagionale, il Friburgo resta secondo a quota 13 con il Bayer Leverkusen. Al 16’ Upamecano raccoglie un filtrante di Olisè e porta in vantaggio gli ospiti con un tiro di destro. Al minuto 42 Gnabry, di destro, su filtrante di Brown, raddoppia. Al 37’ della ripresa un’autorete di Bischof consente al Friburgo di accorciare le distanze. Al 50’ Olisè, di sinistro, sigla il 3-1.

HOFFENHEIM- BAYER LEVERKUSEN 3-0

E fanno tre. L’Hoffenheim mette un’ulteriore tacca alla voce vittorie sconfiggendo nettamente il Bayer Leverkusen per 3-0. La vittoria vale ai padroni di casa il decimo posto con nove punti. Il Bayer Leverkusen resta secondo con il Friburgo con 13 punti dopo la seconda sconfitta stagionale. Al 31’ della ripresa Tapsoba commette fallo su Asllani ed è rigore per i padroni di casa che Kramaric non fallisce. Al 44’ Prass, con un sinistro da fuori area, raddoppia in seguito a un’azione di contropiede. L’autore del gol esulta troppo e si prende il secondo cartellino giallo lasciando l’Hoffenheim in dieci. Al 50’ Moerstadt, di sinistro, firma il 3-0.

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Cristiano Comelli

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