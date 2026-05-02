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Bundesliga

Il Bayern pareggia al 100′, Schick ne fa tre e riapre la Champions

Pari folle all’Allianz Arena, spettacolo anche a Sinsheim. Schick trascina il Leverkusen nella corsa Champions.

Mag 2, 20261 Lettura
BERGAMO, ITALY - MARCH 10: Michael Olise of FC Bayern Munich celebrates scoring his team's fifth goal with teammate Joshua Kimmich during the UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg match between Atalanta BC and FC Bayern München at Stadio di Bergamo on March 10, 2026 in Bergamo, Italy. (Photo by Francesco Scaccianoce - UEFA/UEFA via Getty Images)

La 32ª giornata di Bundesliga regala emozioni a raffica: il Bayern Monaco, già campione, impatta 3-3 contro l’Heidenheim al termine di una sfida incredibile, mentre nella corsa Champions si infiamma la lotta tra Hoffenheim, Stoccarda e Bayer Leverkusen. All’Allianz Arena succede di tutto: ospiti avanti con Zivzivadze (22’) e Dinkci (31’), poi la rimonta firmata Goretzka, a segno al 44’ e al 57’. Quando la gara sembra riaperta definitivamente, ancora Zivzivadze riporta avanti l’Heidenheim al 76’. Nel recupero, però, arriva la beffa: autogol di Ramaj al 100’ e definitivo 3-3. Il Bayern sale a 83 punti, mentre gli ospiti restano ultimi.

Spettacolo anche a Sinsheim, dove Hoffenheim-Stoccarda termina 3-3: doppietta di Kramaric e gol di Touré per i padroni di casa, ma gli ospiti rimontano con Demirovic e il sigillo finale di Tomas al 95’, nonostante l’inferiorità numerica. Un risultato che mantiene entrambe a 58 punti, ma consente al Bayer Leverkusen di inserirsi prepotentemente. Le Aspirine dominano infatti il Lipsia con un netto 4-1, trascinate da uno straordinario Schick, autore di una tripletta, oltre al gol di Tella. Successo che vale l’aggancio al quarto posto grazie alla differenza reti.

Negli altri match, colpo esterno dell’Amburgo (2-1 sull’Eintracht con Gronbaek e Fabio Vieira), vittoria dell’Augsburg a Brema (3-1 con doppietta di Kade) e spettacolare 2-2 tra Union Berlino e Colonia, con rimonta finale firmata Rothe e Burcu. Una giornata ricchissima che lascia aperti tutti i verdetti, dalla salvezza alla qualificazione europea.

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