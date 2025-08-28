Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Champions League

Il Benfica elimina il Fenerbahce di Mou. Tutte le squadre qualificate

Benfica, Bruges, Copenaghen e Qarabag conquistano l’accesso alla fase principale della nuova edizione. Delusione per i Rangers e il Ferencvaros, eliminati nonostante i tentativi di rimonta.

Ago 28, 20251 Lettura
LISBON, PORTUGAL - JANUARY 21: SL Benfica players scouring their fourth goal scored by Ronald Araujo of FC Barcelona (not pictured), which was an own goal during the UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD7 match between SL Benfica and FC Barcelona at Estadio do SL Benfica on January 21, 2025 in Lisbon, Portugal. (Photo by Alex Pantling - UEFA/UEFA via Getty Images)

Il Benfica si qualifica alla fase a girone unico della Champions League 2025/26, estromettendo il Fenerbahce allenato da José Mourinho. Dopo lo 0-0 dell’andata, ai portoghesi basta l’1-0 casalingo firmato da Akturkoglu al 35’ per accedere al turno successivo. A peggiorare la serata dei turchi, l’espulsione di Talisca all’82’ per doppia ammonizione nel giro di tre minuti.

Prestazione senza sbavature per il Bruges, che dopo il 3-1 all’andata, rifila un pesantissimo 6-0 ai Rangers nel match di ritorno. A segno Tresoldi (5’), Vanaken (32’), Seys (41’ e 45’), Stankovic (47’) e Tzolis (50’). La gara si mette in salita per gli scozzesi già all’8’, con l’espulsione diretta di Aarons che condiziona pesantemente il resto della partita. I belgi entrano così di diritto nel girone principale con un risultato complessivo di 9-1.

Il Copenaghen si guadagna la qualificazione superando il Basilea con un 2-0 casalingo, dopo l’1-1 dell’andata in Svizzera. I danesi trovano il vantaggio in apertura di secondo tempo con Cornelius al 46’, chiudendo poi i conti con un rigore trasformato da Moukoko all’84’. Vittoria convincente e accesso meritato al girone unico.

Beffa amara per il Ferencvaros, che vince 3-2 in casa ma non riesce a ribaltare il 3-1 subito all’andata contro il Qarabag. Gli ungheresi vanno in gol con Joseph (12’), Varga (55’ su rigore) e Toth (81’), ma gli azeri riescono a mettere in sicurezza la qualificazione con le reti in trasferta di Andrade (25’) e Zoubir (45’). Il punteggio complessivo di 5-4 premia così il club azero.

0 Shares
Avatar
Redazione

Notizie sport in tempo reale, Calcio, Serie A, Serie B, Premier League, Liga, Bundesliga e molto altro.

Articoli correlati

Bodo Glimt, Pafos e Kairat Almaty nella fase a gironi, Celtic eliminato

Ago 27, 2025

0-0 tra Fenerbahce e Benfica, il Bodø/Glimt ipoteca il girone

Ago 21, 2025

Che sorprese nei preliminari! colpi esterni di Pafos, Bruges e Qarabag

Ago 20, 2025
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.