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Juventus

Il Besiktas piomba su Vlahović! Arriva la prima super offerta

Il club turco rompe gli indugi e presenta una proposta importante all’attaccante della Juventus. Nel weekend è previsto un incontro con l’agente Ristic: il serbo dovrà decidere se accettare o attendere nuove opportunità.

Lug 24, 20261 Lettura
ORLANDO, FLORIDA - JUNE 26: Dusan Vlahovic #9 of Juventus FC walks through the tunnel prior to the FIFA Club World Cup 2025 group G match between Juventus FC and Manchester City FC at Camping World Stadium on June 26, 2025 in Orlando, Florida. (Photo by Elsa - FIFA/FIFA via Getty Images)

Il futuro di Dusan Vlahović potrebbe presto prendere una direzione inaspettata. Dopo settimane di indiscrezioni e l’assenza di offerte concrete, fatta eccezione per la proposta di rinnovo al ribasso avanzata dalla Juventus, il centravanti serbo ha ricevuto la prima vera proposta di mercato. A muoversi con decisione è stato il Besiktas, intenzionato a convincere il classe 2000 con un contratto economicamente molto vantaggioso.

Il Besiktas fa sul serio

La società turca avrebbe messo sul tavolo un contratto triennale da 13,5 milioni di euro a stagione, cifra destinata a rendere l’operazione una delle più importanti dell’estate. Alla ricca offerta andrebbero aggiunti anche commissioni per gli agenti e un bonus alla firma, che secondo le ultime indiscrezioni si aggirerebbe intorno ai 30 milioni di euro. Un investimento significativo che conferma la volontà del Besiktas di puntare con decisione sull’attaccante serbo.

Weekend decisivo per il futuro del serbo

I prossimi giorni potrebbero risultare determinanti. È infatti previsto un viaggio a Istanbul di Darko Ristic, agente di Vlahović, per discutere gli ultimi dettagli dell’operazione con i dirigenti del Besiktas. Al termine dell’incontro, la decisione finale spetterà al giocatore, chiamato a scegliere se accettare la destinazione turca oppure attendere gli ultimi giorni del mercato nella speranza di ricevere offerte da campionati più competitivi. Intanto la Juventus osserva gli sviluppi, consapevole che una cessione del numero 9 rappresenterebbe uno snodo fondamentale per le prossime strategie di mercato.

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