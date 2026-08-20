Il Bodo vince in Olanda, tris Celtic. Pari tra Fenerbahce e Lione

La Champions League continua a regalare emozioni anche ad agosto, con match importanti che porteranno poi alla classifica completa, valida per la League Phase, con protagoniste le “nostre” italiane come Inter, Napoli, Roma e l’esordio assoluto del Como di Cesc Fàbregas.

NEC-Bodø/Glimt 1-3

Il Bodø/Glimt, reduce da ottime prestazioni proprio in questa competizione nella passata edizione, torna per disputare i playoff contro il NEC, formazione olandese che ha stupito nel turno precedente, eliminando a sorpresa l’Olympiacos in occasione del terzo turno di qualificazione. La sfida si è svolta in maniera piuttosto semplice per i norvegesi, che la sbloccano al 25’ con Fet, per poi raddoppiare prima del duplice fischio con Helmersen dal dischetto. Nella ripresa il copione non cambia, e gli ospiti si rendono subito decisivi grazie alla terza rete del difensore Aleesami. Nel finale della partita, i padroni di casa accorciano le distanze all’85’. Al tabellino dei marcatori si aggiunge Bischoff, ventenne danese. Ora si aspetta il secondo round, con netto favore per gli uomini di Knutsen non solo per il punteggio, ma anche per il fattore campo.

Celtic-LASK 3-0

Tutto troppo semplice anche per il Celtic, che vince nettamente per 3 gol di scarto contro gli austriaci. A segno Nygren al 26’ del primo tempo, per poi vedere protagonista Camilo Duran, che con una doppietta (38’ e 67’), aumenta la distanza con gli avversari e favorisce agli scozzesi il match di ritorno, anche se si disputerà fuori casa. Per il LASK nulla da fare, se non lasciare invariato il punteggio per 3-0 fino al 90’. La rosa è ad un passo dall’eliminazione in questi playoff, ma l’ultima parola spetta al campo nella prossima settimana.

H. Beer Sheva-Sabah Futbol Klubu 2-1

Altra partita interessante è stata quella tra Beer Sheva e Sabah, terminata 2-1 per gli israeliani. A passare in vantaggio, in maniera sorprendente, sono gli ospiti con il sigillo dell’ala sinistra Veljko Simic, il quale gela il Turner Stadium e mette subito pressione ai padroni di casa. Verso la fine della prima frazione di gioco, arriva il momentaneo pareggio di East al 43’, che rimette tutto in discussione fino alla seconda marcatura di Zlatanovic al 79’, che ribalta completamente il match con un gol di differenza in vista del ritorno.

Solvan Bratislava-NK Celje 1-1

L’ultimo match in programma per questi playoff d’andata vede lo Slovan Bratislava affrontare il NK Celje, con il risultato fermo sull’1-1. Il gol di Cerepkai al 15’ non basta per la formazione slovacca, che subisce la rete poco più di 25 minuti dopo con Avdyli al 41’. Nella ripresa lo Slovan sembra crederci di più, ma non è sufficiente per impensierire la difesa avversaria. Il ritorno sarà sicuramente decisivo per decretare chi passerà alla definitiva League Phase della Champions League 2026/2027

Levski Sofia-AEK 0-0

La sfida tra Levski Sofia e AEK Atene termina a reti bianche, con poche occasioni create e solo 4 tiri in porta in totale (3 per il Levski e 1 per l’AEK). Il possesso palla è dalla parte della formazione bulgara, guidata dallo spagnolo 44enne Julio Velázquez, ex Udinese tra le tante squadre allenate nella sua carriera. I greci dell’AEK avranno il vantaggio di giocare la partita decisiva in casa, ma serviranno testa e cuore per ottenere un posto in classifica ed essere tra le 36 sorteggiate del “mini-campionato”.

Dinamo Zagabria-Viking 2-2

La Dinamo Zagabria di Mario Kovačević ha cominciato molto bene l’incontro, con un “uno-due” scoppiettante nel giro di 4 minuti (6’ e 10’), in cui l’attaccante Beljo e l’esterno croato Lisica hanno subito indirizzato il match a loro favore, complicando le intenzioni del Viking. I norvegesi però non si arrendono e, nonostante i due gol subiti, riescono comunque a rimontare con Christiansen e Tripić, tutto questo solo nei primi 45’ di gioco. Nella ripresa entrambe le rose cercano in tutti i modi di arrivare al ritorno con almeno una rete di scarto, ma nonostante i tentativi il punteggio rimane invariato fino al 95’, quando l’arbitro olandese Serdar Gözübüyük fischia tre volte e spedisce tutti negli spogliatoi.

Fenerbahçe-Lione 1-1

Il Fenerbahçe ospita il Lione per questa gara d’andata in quello che è a tutti gli effetti un big match di questi spareggi, e nel primo tempo è sorprendentemente avanti nel punteggio la squadra francese, che con un gol dell’ex Juve Openda, il quale di testa sigla il gol del vantaggio per il Lione. Nella ripresa i padroni di casa tornano in campo agguerriti, e al 47’ sulla fascia di destra, Greenwood fa partire un grandissimo tiro, con il pallone che si insacca sotto al sette. Nulla da fare per l’estremo difensore Greif, e dunque il punteggio torna in parità. Al ritorno si respirerà un’aria completamente diversa in Francia, e gli uomini di Kartal hanno sprecato una ghiotta occasione in questo doppio turno ad eliminazione. Appuntamento dunque a settimana prossima per scoprire chi si aggiungerà al tabellone finale della “League Phase”, aspettando i risultati degli altri campi di questa sera.