Il Bologna inciampa al Dall’Ara contro il Celtic: 2-2 in rimonta!

Quella che doveva essere una partita facile per il Bologna, in realtà si è rivelata molto complicata prima con l’errore di Skorupski e poi il doppio svantaggio sul finale dei primi 45’. Nella ripresa i padroni di casa mettono subito le cose in chiaro prima con la rete di Dallinga e successivamente il 2-2 con un colpo da fuori area meraviglioso di Rowe. Di incredibile nella serata di ieri però rimane solo quello, con Orsolini in ombra e una squadra in netta difficoltà in tutte le competizioni, avendo un’involuzione incredibile da dicembre a questa parte. Italiano ovviamente non può essere soddisfatto dei suoi, ma quello che colpisce di più non è stata la reazione dopo i 2 gol subiti, ma proprio le tante reti incassate con così tanta facilità dagli avversari. In campionato la situazione è già difficile, e dopo la sconfitta contro la Fiorentina ci si aspettava una vittoria in scioltezza contro una rosa in questo momento classificata al 24° posto, occupando l’ultimo slot disponibile per l’accesso ai “playoff”.

L’incredibile dato che balza subito all’occhio guardando la classifica di Europa League sono i 12 punti conquistati dalla squadra emiliana, e con una probabile vittoria avrebbe avuto la ghiotta occasione di agganciare quantomeno il Betis Siviglia e affacciarsi ai primi otto posti. Il nodo da sciogliere, però, è la situazione non ottimale che i calciatori stanno attraversando in questo periodo e lo ‘switch’ in positivo bisogna cercare di ottenerlo soprattutto partendo dalla testa. Sembra un concetto analogo con quello accaduto alla Fiorentina fino a qualche tempo fa, e ora sembra essere arrivato un atteggiamento non giusto e a lungo andare potrebbe ulteriormente peggiorare il cammino fino alla fine della stagione. Sembra assurdo solo a pensarlo, ma i fatti dicono che il ‘feeling’ tra allenatore e squadra non è più come prima.

Da questa partita c’è responsabilità da parte di tutti e dalla prossima partita è fondamentale nel match di ‘Serie A’ dare il 100%, altrimenti si prospetta un finale di stagione non tranquillo, con Italiano che potrebbe addirittura abbandonare la nave. Per ora questa è semplicemente un caso estremo, ma è sicuro che in qualche modo i dirigenti troveranno la quadra giusta per ristabilire l’ordine e portare avanti il progetto iniziato con il tecnico ex viola già dalla scorsa stagione, con la vittoria della ‘Coppa Italia’ contro il Milan all’‘Olimpico’.