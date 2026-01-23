Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Europa League

Il Bologna inciampa al Dall’Ara contro il Celtic: 2-2 in rimonta!

Un pareggio amaro per i rossoblù, che si portano in svantaggio di 2 reti nonostante la superiorità numerica a fine primo tempo

Gen 23, 20261 Lettura
PRAGUE, CZECH REPUBLIC - JUNE 07: Vincenzo Italiano, Head Coach of ACF Fiorentina, gives the team instructions during the UEFA Europa Conference League 2022/23 final match between ACF Fiorentina and West Ham United FC at Eden Arena on June 07, 2023 in Prague, Czech Republic. (Photo by Boris Streubel - UEFA/UEFA via Getty Images)

Quella che doveva essere una partita facile per il Bologna, in realtà si è rivelata molto complicata prima con l’errore di Skorupski e poi il doppio svantaggio sul finale dei primi 45’. Nella ripresa i padroni di casa mettono subito le cose in chiaro prima con la rete di Dallinga e successivamente il 2-2 con un colpo da fuori area meraviglioso di Rowe. Di incredibile nella serata di ieri però rimane solo quello, con Orsolini in ombra e una squadra in netta difficoltà in tutte le competizioni, avendo un’involuzione incredibile da dicembre a questa parte. Italiano ovviamente non può essere soddisfatto dei suoi, ma quello che colpisce di più non è stata la reazione dopo i 2 gol subiti, ma proprio le tante reti incassate con così tanta facilità dagli avversari. In campionato la situazione è già difficile, e dopo la sconfitta contro la Fiorentina ci si aspettava una vittoria in scioltezza contro una rosa in questo momento classificata al 24° posto, occupando l’ultimo slot disponibile per l’accesso ai “playoff”.

 

L’incredibile dato che balza subito all’occhio guardando la classifica di Europa League sono i 12 punti conquistati dalla squadra emiliana, e con una probabile vittoria avrebbe avuto la ghiotta occasione di agganciare quantomeno il Betis Siviglia e affacciarsi ai primi otto posti. Il nodo da sciogliere, però, è la situazione non ottimale che i calciatori stanno attraversando in questo periodo e lo ‘switch’ in positivo bisogna cercare di ottenerlo soprattutto partendo dalla testa. Sembra un concetto analogo con quello accaduto alla Fiorentina fino a qualche tempo fa, e ora sembra essere arrivato un atteggiamento non giusto e a lungo andare potrebbe ulteriormente peggiorare il cammino fino alla fine della stagione. Sembra assurdo solo a pensarlo, ma i fatti dicono che il ‘feeling’ tra allenatore e squadra non è più come prima.

Da questa partita c’è responsabilità da parte di tutti e dalla prossima partita è fondamentale nel match di ‘Serie A’ dare il 100%, altrimenti si prospetta un finale di stagione non tranquillo, con Italiano che potrebbe addirittura abbandonare la nave. Per ora questa è semplicemente un caso estremo, ma è sicuro che in qualche modo i dirigenti troveranno la quadra giusta per ristabilire l’ordine e portare avanti il progetto iniziato con il tecnico ex viola già dalla scorsa stagione, con la vittoria della ‘Coppa Italia’ contro il Milan all’‘Olimpico’.

0 Shares

Articoli correlati

Roma, una notte da favola! Piegato lo Stoccarda e ottavi ad un passo

Gen 23, 2026

Roma-Stoccarda, le probabili formazioni, orario e diretta tv

Gen 22, 2026

Bologna-Celtic, le probabili formazioni, orario e diretta tv

Gen 22, 2026
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.