Il Bologna non si ferma più! Poker servito al Salisburgo

La vittoria in campionato contro l’Udinese e la terza vittoria consecutiva in campionato ha incredibilmente alzato l’umore dei tifosi del Bologna, che nella giornata di ieri hanno sostenuto come non mai la squadra impegnata contro il Salisburgo in un match valido per la quinta giornata di Uefa Europa League. L’ultima apparizione è risultata amara per gli uomini di Vincenzo Italiano con uno 0-0 contro il Brann che sa tanto di opportunità sprecata nonostante l’inferiorità numerica.

Il presente però dice che i rossoblù hanno trionfato contro il Salisburgo senza paura, 4-1 molto deciso per cercare di risalire in classifica anche in Europa. A segno subito nel primo tempo timbra il cartellino Odgaard al 26°, ma Vertessen pareggia subito i conti dopo appena 7 minuti.

Nella ripresa non c’è stata partita: Dallinga e Bernardeschi la risolvono nel giro di 2 minuti e all’86° arriva anche l’impronta del solito Riccardo Orsolini. La squadra ha dimostrato di saper gestire i momenti della partita, come dimostrano i 90 minuti senza alcuna ammonizione per gli uomini di Italiano. Ora il Bologna non deve assolutamente festeggiare, con una posizione in classifica più tranquilla rispetto alle volte precedenti, ma mai abbassare la testa perché qualsiasi situazione può risultare fatale. È altrettanto importante però sottolineare la crescita dei ragazzi come dimostrato in quest’ultimo periodo e dopo la Coppa Italia conquistata nello scorso anno oggi sembra vedere una rosa molto rinforzata e più solida.

Le cessioni di Ndoye e Beukema ad inizio stagione sembravano mettere in discussione la stagione dei rossoblù come accaduto in occasione della vendita di Calafiori all’Arsenal dopo l’ottima annata con Thiago Motta in panchina. Anche in questo caso stanno smentendo tutti, giocando di squadra come sempre fatto da pochi anni a questa parte e l’ottimismo ovviamente in situazioni come queste non può di certo mancare. La vittoria in casa contro il Napoli di Antonio Conte ha dato quella scossa e energia in più per migliorarsi l’un l’altro, lavorando duramente per il bene della maglia e dei suoi sostenitori. In questo fine settimana tornerà il campionato e gli emiliani sono impegnati contro la Cremonese in programma lunedì 1 dicembre alle ore 20:45.