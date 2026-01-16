Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Serie A

Il Bologna torna a vincere, il Verona si illude poi cade 2-3

Orsolini, Odgaard e Castro illuminano, Freuler regala gli ultimi 15’ agli avversari: rossoblù vincono di misura e si rilanciano verso la zona Europa

Gen 16, 20263 Lettura
BOLOGNA, ITALY - NOVEMBER 27: Riccardo Orsolini of Bologna FC 1909 celebrates scoring his team's fourth goal during the UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD5 match between Bologna FC 1909 and FC Salzburg at Stadio Renato Dall'Ara on November 27, 2025 in Bologna, Italy. (Photo by Mattia Ozbot - UEFA/UEFA via Getty Images)

Nell’uggia del Bentegodi va in scena il classico film d’autore italiano: un primo tempo da Oscar per il Bologna di Italiano, un secondo tempo da film di serie Z per il Verona di Zanetti. Risultato finale 2-3, con i rossoblù che tornano a vincere dopo 54 giorni di astinenza (sette partite senza gioire, roba da far vacillare anche un astemio) e si riportano a ridosso dell’Europa con la faccia di chi ha appena ritrovato le chiavi di casa dopo averle cercate per due mesi. Pronti-via e l’Hellas parte con la baldanza di chi ha appena letto un libro di self-help. Al 13’ Gift Orban finalizza una ripartenza più veloce della luce orchestrata perfettamente da Bernède e infila Ravaglia con un bel tiro a giro fuori dall’area: 1-0. Bentegodi in estasi, Zanetti già con la penna in mano per scrivere il discorso motivazionale. Peccato che il film duri poco. Al 21’ sale in cattedra Riccardo Orsolini, che decide di ricordarci il perché del soprannome Orsonaldo: sinistro a giro all’incrocio, dopo uno scambio da corner, troppo angolato per Montipò e troppo alto per i difensori veronesi: troppo perfetto per non essere il goal del pareggio. Roba da Gazzetta Style: “il rossoblù che si accende come un neon in via dell’Indipendenza”.

Passano otto minuti, in cui i rossoblù pressano come dei forsennati facendo vacillare gli avversari, e tocca a Jens Odgaard: riceve palla da Dominguez al limite, botta di potenza e precisione nordica all’angolino, Montipò non ci può arrivare. 1-2. Qui gli Scaligeri accusano pesantemente, inizia a somigliare a quella persona che ordina il tiramisù e poi si pente dopo il primo cucchiaio. E proprio prima dell’intervallo, cede un’altra volta: il colpo del 3-1 è firmato da Santi Castro, il “Toto” argentino che spacca la traversa e la rete con una botta al volo dal limite, di controbalzo, su suggerimento volante di Pobega. Primo tempo da antologia del calcio champagne di mister Italiano, Bologna che gioca a memoria, Verona che sbaglia l’impossibile e non regge. Ma il finale è tutt’altro che già scritto. Nella ripresa l’Hellas prova la rimonta con il cuore (e con un po’ di disperazione). Al 71’ Freuler diventa, quasi volontariamente, protagonista in negativo: ripartenza fulminea del Verona, dai guantoni di Montipò a Giovane verso Orban in pochi secondi, l’attaccante nigeriano è libero di puntare la porta avversaria pressoché indisturbato; il mediano bolognese non copre, si guarda spaesato intorno, indeciso sul da farsi, e dulcis in fundo devia goffamente nella propria porta il cross dell’avversario. Autogol da standing ovation ironica. Il Bentegodi d’un tratto si risveglia e sogna la rimontona, Sarr sfiora il pari da angolo, ma sbatte su Ravaglia che para pure i sospiri. Ma finisce così: 2-3.

Il Bologna ritrova la vittoria dopo un mese, Italiano ritrova il sorriso e la classifica (31 punti che garantiscono l’ottavo posto, due punti sopra la Lazio e uno sotto l’Atalanta), ringraziando la qualità del reparto offensivo e un Ravaglia sempre più difficile da panchinare, ora che Skorupski ha smaltito l’infortunio, nonostante una difesa che troppo spesso sbanda. Il Verona resta ultimo a pari demerito col Pisa, con la salvezza che sembra un miraggio nel deserto, e la sensazione che stavolta il “fino alla fine” sarà davvero una lotta dura da vincere. Il patron Italo Zanzi, presente in tribuna, è chiamato a intervenire per cercare di risollevare una situazione critica.

Valutazioni sparse: Orsolini e Castro promossi con lode e bacio accademico, Freuler bocciato in modo talmente fragoroso per disattenzione e senso della posizione. Immobile ancora non pervenuto, Orban illude ma non basta, ottimo impatto per i subentrati Gagliardini e Giovane, Odgaard con una garra molto più latina che nordica. Insomma: una partita che ha avuto tutto. Gol da cineteca, autogol da cineteca Mai dire…, rimonta mancata per un soffio e un Bologna che si è ricordato di poter essere di nuovo quel Bologna lì, anche soffrendo più del previsto. Quello che ti fa venire voglia di accendere la TV e guardare l’incontro senza distrazioni (la Lega prenderà nota). Bravi loro. E arrivederci al prossimo episodio della telenovela Hellas: “Speriamo non finisca a telenovela argentina”.

 

0 Shares

Articoli correlati

Il programma della 21ª giornata di Serie A: numeri e curiosità

Gen 16, 2026

Le probabili formazioni della 21ª giornata di Serie A 2025/26

Gen 16, 2026

Il Milan batte il Como e resta in scia dell’Inter: decisivi Maignan e Rabiot

Gen 16, 2026
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.