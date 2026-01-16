Il Bologna torna a vincere, il Verona si illude poi cade 2-3

Nell’uggia del Bentegodi va in scena il classico film d’autore italiano: un primo tempo da Oscar per il Bologna di Italiano, un secondo tempo da film di serie Z per il Verona di Zanetti. Risultato finale 2-3, con i rossoblù che tornano a vincere dopo 54 giorni di astinenza (sette partite senza gioire, roba da far vacillare anche un astemio) e si riportano a ridosso dell’Europa con la faccia di chi ha appena ritrovato le chiavi di casa dopo averle cercate per due mesi. Pronti-via e l’Hellas parte con la baldanza di chi ha appena letto un libro di self-help. Al 13’ Gift Orban finalizza una ripartenza più veloce della luce orchestrata perfettamente da Bernède e infila Ravaglia con un bel tiro a giro fuori dall’area: 1-0. Bentegodi in estasi, Zanetti già con la penna in mano per scrivere il discorso motivazionale. Peccato che il film duri poco. Al 21’ sale in cattedra Riccardo Orsolini, che decide di ricordarci il perché del soprannome Orsonaldo: sinistro a giro all’incrocio, dopo uno scambio da corner, troppo angolato per Montipò e troppo alto per i difensori veronesi: troppo perfetto per non essere il goal del pareggio. Roba da Gazzetta Style: “il rossoblù che si accende come un neon in via dell’Indipendenza”.

Passano otto minuti, in cui i rossoblù pressano come dei forsennati facendo vacillare gli avversari, e tocca a Jens Odgaard: riceve palla da Dominguez al limite, botta di potenza e precisione nordica all’angolino, Montipò non ci può arrivare. 1-2. Qui gli Scaligeri accusano pesantemente, inizia a somigliare a quella persona che ordina il tiramisù e poi si pente dopo il primo cucchiaio. E proprio prima dell’intervallo, cede un’altra volta: il colpo del 3-1 è firmato da Santi Castro, il “Toto” argentino che spacca la traversa e la rete con una botta al volo dal limite, di controbalzo, su suggerimento volante di Pobega. Primo tempo da antologia del calcio champagne di mister Italiano, Bologna che gioca a memoria, Verona che sbaglia l’impossibile e non regge. Ma il finale è tutt’altro che già scritto. Nella ripresa l’Hellas prova la rimonta con il cuore (e con un po’ di disperazione). Al 71’ Freuler diventa, quasi volontariamente, protagonista in negativo: ripartenza fulminea del Verona, dai guantoni di Montipò a Giovane verso Orban in pochi secondi, l’attaccante nigeriano è libero di puntare la porta avversaria pressoché indisturbato; il mediano bolognese non copre, si guarda spaesato intorno, indeciso sul da farsi, e dulcis in fundo devia goffamente nella propria porta il cross dell’avversario. Autogol da standing ovation ironica. Il Bentegodi d’un tratto si risveglia e sogna la rimontona, Sarr sfiora il pari da angolo, ma sbatte su Ravaglia che para pure i sospiri. Ma finisce così: 2-3.

Il Bologna ritrova la vittoria dopo un mese, Italiano ritrova il sorriso e la classifica (31 punti che garantiscono l’ottavo posto, due punti sopra la Lazio e uno sotto l’Atalanta), ringraziando la qualità del reparto offensivo e un Ravaglia sempre più difficile da panchinare, ora che Skorupski ha smaltito l’infortunio, nonostante una difesa che troppo spesso sbanda. Il Verona resta ultimo a pari demerito col Pisa, con la salvezza che sembra un miraggio nel deserto, e la sensazione che stavolta il “fino alla fine” sarà davvero una lotta dura da vincere. Il patron Italo Zanzi, presente in tribuna, è chiamato a intervenire per cercare di risollevare una situazione critica.

Valutazioni sparse: Orsolini e Castro promossi con lode e bacio accademico, Freuler bocciato in modo talmente fragoroso per disattenzione e senso della posizione. Immobile ancora non pervenuto, Orban illude ma non basta, ottimo impatto per i subentrati Gagliardini e Giovane, Odgaard con una garra molto più latina che nordica. Insomma: una partita che ha avuto tutto. Gol da cineteca, autogol da cineteca Mai dire…, rimonta mancata per un soffio e un Bologna che si è ricordato di poter essere di nuovo quel Bologna lì, anche soffrendo più del previsto. Quello che ti fa venire voglia di accendere la TV e guardare l’incontro senza distrazioni (la Lega prenderà nota). Bravi loro. E arrivederci al prossimo episodio della telenovela Hellas: “Speriamo non finisca a telenovela argentina”.