Coppa Italia

Il Bologna soffre ma vola ai quarti, Castro stende il Parma allo scadere

Il gol dell'argentino allo scadere evita i rigori alla squadra di Italiano che accede al prossimo turno: a Cuesta non basta Benedyczak

Dic 4, 20251 Lettura
BOLOGNA, ITALY - JANUARY 21: Thijs Dallinga of Bologna celebrates scoring his team's first goal with Jens Odgaard and Dan Ndoye during the UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD7 match between Bologna FC 1909 and Borussia Dortmund at Stadio Renato Dall'Ara on January 21, 2025 in Bologna, Italy. (Photo by Chris Ricco - UEFA/UEFA via Getty Images)

BOLOGNA- PARMA 2-1

In sofferenza nella fase iniziale, poi in ripresa sino a fare sua la gara. Il Bologna può continuare nel suo desiderio di difendere il titolo di Coppa Italia grazie alla vittoria per 2-1 al Renato Dall’Ara contro il Parma. La formazione ospite ha tenuto saldamente le sue mani la gara nel primo quarto d’ora riuscendo anche a passare in vantaggio, poi i rossoblù hanno saputo prenderle le misure. L’avvio di partita è tutto di marca gialloblù: al minuto 4 Benedyczak pesca Ordonez ma la retroguardia felsinea spazza via l’insidia. Al minuto 6 Ondrejka approfitta di un errore di Ferguson e serve Benedyczak che calcia però su
. La superiorità ospite è legittimata al minuto 13 dal gol del vantaggio che giunge per opera dello stesso Benedyczak, bravo a finalizzare al meglio un filtrante di Lovik. Il Bologna, sin lì fuori da ogni trama di gioco, prova a scuotersi ma i cross di Rowe e Bernardeschi non partoriscono esiti interessanti. Al 18′ Benedyczak prova a far prendere il largo alla squadra gialloblù ma Ravaglia devia in corner il suo tentativo. Il Bologna torna a reagire al 24′ con un tiro dal limite di Bernardeschi murato e con uno debole di Fabbian che non dà problemi a Guaita. Al minuto 38, però, i rossoblù riequilibrano le sorti con Rowe che ribadisce in rete dopo la respinta del palo di una sua prima conclusione. Al 47′ Bernardeschi calcia un corner che favorisce l’inserimento di Heggem, la sua incornata è però centrale e non modifica l’assetto del risultato.

A inizio ripresa il Bologna si fa vedere con Bernardeschi e Lykogiannis ma senza riuscire a colpire. Al minuto 13 Rowe cerca la doppietta personale ma Keita devia la sfera in corner. Tre minuti dopo, su calcio d’angolo di un Bernardeschi molto ispirato sulla fascia di competenza, Lucumi ci mette la testa con ottima scelta di tempo ma spara a lato. Il Parma ha un sussulto al minuto 24 con un tiro di Lovik fuori dallo specchio della porta. Sempre lui, al 34′, salta Holm ma ancora una volta non si mette d’accordo con la precisione. Sembra che la partita debba trascinarsi ai calci di rigore ma al 44′ Castro sovverte il finale del copione con un colpo di testa su cross di Holm che si infila alle spalle di Guaita. Al minuto 47 Hernani al volo cerca di riprenderla ma senza risultato. Bologna ai quarti.

Cristiano Comelli

News Serie A

