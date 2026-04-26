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Bundesliga

Il Borussia cala il poker al Friburgo, 1-1 tra Stoccarda e Brema

Lo Stoccarda è stato fermato dal Werder in casa, mentre il Dormund ha dilagato contro il Fribugo

Apr 26, 20261 Lettura
ATLANTA, GEORGIA - JULY 01: Serhou Guirassy #9 of Borussia Dortmund celebrates scoring his team's second goal with Jobe Bellingham #77 and Daniel Svensson #24 during the FIFA Club World Cup 2025 round of 16 match between Borussia Dortmund and CF Monterrey at Mercedes-Benz Stadium on July 01, 2025 in Atlanta, Georgia. (Photo by Carl Recine - FIFA/FIFA via Getty Images)

STOCCARDA- WERDER BREMA 1-1

Dopo la vittoria nella semifinale di Coppa di Germania con il Friburgo, lo Stoccarda si riaffaccia al campionato impattando con il Werder Brema. I padroni di casa riscattano la sconfitta contro il Bayern Monaco, gli ospiti non riescono a bissare la vittoria con l’Amburgo. Stoccarda quarto con 57 punti, Werder dodicesimo con 32. Al 18’ Stage, su assist di Sugawara, porta in vantaggio gli ospiti di destro. Lo Stoccarda pareggia al minuto 16 della ripresa con un’incornata di Demirovic su assist di El Khannouss.

BORUSSIA DORTMUND- FRIBURGO 4-0

Poker del Borussia Dortmund ai danni del Friburgo che già aveva perso in semifinale di Coppa di Germania contro lo Stoccarda. I gialloneri riscattano due stop di fila e sono secondi con 67 punti. Gli ospiti sono ottavi con 43 punti e interrompono una serie positiva di due vittorie. La squadra di Julian Schuster si prepara ora all’impegno di Europa League di semifinale di giovedì 30 aprile alle 21 con i portoghesi del Braga. All’8’ Beier segna l’1-0 su assist di Bensebaini. Al minuto 14 arriva il raddoppio con un destro da distanza ravvicinata di Guirassy su azione di contropiede. Al 31’ Bensebaini, di testa, su corner di Ryerson, sigla il 3-0. Il definitivo poker giunge al 42’ della ripresa con un destro di Fabio Silva.

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Cristiano Comelli

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