Nel posticipo dell’11^ giornata di Premier League si gioca una sfida senza storia e dominata dai padroni di casa del Brentford, che hanno portato a casa la vittoria con un secco 4-0, rifilato all’Everton, frutto della doppietta di Lewis-Potter e dei gol di Janet e Carvalho. Nel Monday Night dell’11^ giornata, con due gol in due minuti di Lewis-Potter tra il 23′ e il 25′, il Brentford sbriga la pratica Everton già nel primo tempo. Con gli ospiti che rimangono in inferiorità numerica dal 40′ per l’espulsione diretta rimediata da Tarkowski, nella ripresa arrivano anche il tris di Janelt (67′) e il poker di Carvalho (90′) che fanno calare definitivamente il sipario al Community Stadium di Londra. I padroni di casa, grazie a questo successo, scavalcano di una lunghezza il Chelsea e gli stessi rivali odierni, fermi a quota 16, agganciando il Leeds al sesto posto.

BRENTFORD-EVERTON 4-0

L’11^ giornata di Premier League si è chiusa con il Monday night tra Brentford ed Everton: il posticipo del lunedì dell’11^ giornata di Premier League è una partita senza storia con i padroni di casa che si impongono con un perentorio 4-0, frutto della doppietta di Lewis-Potter e dei gol di Janet e Carvalho. Nel primo tempo i padroni di casa prendono subito in mano le redini del gioco e sono protagonisti di un terrificante uno-due nel giro di tre minuti: Lewis-Potter mette a segno una splendida doppietta tra il 22′ minuto ed il 25′ minuto della prima frazione. A cinque minuti dall’intervallo l’Everton resta in dieci a causa dell’espulsione di Tarkowski. Gli ospiti, sotto di due gol e di un uomo, non riescono a reagire e nella ripresa sprofondano: Janet segna la terza rete al 67′ minuto e Carvalho chiude la gara nel recupero. Con questo successo il Brantford raggiunge il Leeds in settima posizione a quota 17: un punto in più rispetto all’Everton, che resta fermo a 16 lunghezze.

