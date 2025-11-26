Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Champions League

Il Chelsea travolge il Barça. City ko in casa col Leverkusen

Il Marsiglia supera 2-1 il Newcastle in rimonta, 4-0 secco del Borussia Dortmund al Villarreal. Il Benfica piega l’Ajax 2-0 in trasferta

Nov 26, 20252 Lettura
LONDON, ENGLAND - NOVEMBER 25: Liam Delap of Chelsea celebrates scoring his team's third goal with teammates during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5 match between Chelsea FC and FC Barcelona at Stamford Bridge on November 25, 2025 in London, England. (Photo by Jan Kruger - UEFA/UEFA via Getty Images)

AJAX- BENFICA 0-2

Dopo quattro stop di fila, il Benfica trova il primo sorriso in Champions League tornando da Amsterdam con la posta piena grazie al 2-0 sull’Ajax. Gli olandesi, invece, sono al quarto stop di fila e non riescono a ingranare con un bilancio horror di una sola rete segnata e ben sedici subite in cinque gare. Al 6′ i lusitani passano in vantaggio con Dahl che segna di sinistro sugli sviluppi di un corner. Al 45′ della ripresa Barreiro sfrutta un’azione di contropiede di Aursnes e raddoppia definitivamente.

GALATASARAY- UNION SAINT GILLOISE 0-1

Tre turni a vuoto cominciavano a pesargli, L’Union Saint Gilloise ha così pensato di invertire la tendenza andando a prendersi la posta piena sul terreno di un Galatasaray rimasto in inferiorità numerica per l’espulsione di Unway al minuto 44 della ripresa. Per i turchi arriva una doccia gelata dopo tre vittorie consecutive. Il gol partita è stato segnato da David con un destro su assist di Zorgane al 12′ della ripresa.

OLYMPIQUE MARSIGLIA- NEWCASTLE 2-1

Sotto di una rete, non si è scomposto e ha ribaltato la situazione a suo favore. L’Olympique Marsiglia ha la meglio su un Newcastle propositivo ma ingenuo nel non sapere proteggere il vantaggio accumulato in avvio e riscatta nel modo migliore lo stop subito dall’Atalanta lo scorso turno. Gli inglesi, invece, interrompono una serie di tre vittorie di fila. Al 6′ Barnes, con un sinistro da centroarea, porta in vantaggio gli ospiti. Al 5′ della ripresa Aubameyang pareggia i conti sfruttando un contropiede di Bakola. Un cross di Weah propizia invece il clamoroso capovolgimento del risultato a favore dei transalpini che giunge ancora con un destro di Aubameyang su cross di Weah al minuto 50.

BORUSSIA DORTMUND- VILLAREAL 4-0

Poker d’autore del Borussia Dortmund ai danni del Villareal. I gialloneri riscattano così il netto 1-4 patito dal Manchester City. Gli iberici sono al terzo passo falso consecutivo dopo quelli con Manchester City e Pafos. Al 47′ Guirassy, di testa, sfrutta a dovere un corner di Anselmino per portare i gialloneri in vantaggio. Al 7′ della ripresa Foyth commette un fallo che procura un rigore ai padroni di casa e gli fa guadagnare in anticipo la via degli spogliatoi per un’espulsione. Dagli undici metri Guirassy si fa parare la conclusione, subito dopo, sugli sviluppi di un calcio di punizione, però, non fallisce raddoppiando. Al 13′ arriva addirittura il 3-0 per opera di un sinistro di Adeyemi. Al 50′ Svensson, su traversone di Gross, segna di testa il definitivo 4-0.

CHELSEA- BARCELLONA 3-0

Il pareggio con il Qarabag gli aveva lasciato l’amaro in bocca. Il Chelsea ha deciso di riscattarsi nel modo migliore rifilando un secco 3-0 al Barcellona. Rimasti in dieci per un tempo a causa dell’espulsione di Araujo, i catalani non riescono ristringere la mano alla vittoria dopo il pareggio sul terreno del Bruges. Al 27′ un’autorete di Koundè porta i Blues in vantaggio. I catalani si complicano ulteriormente la vita al minuto 44 rimanendo in dieci per l’espulsione di Araujo per doppia ammonizione.Al 10’della ripresa Estevao raddoppia di destro su suggerimento di James. Al 28 Delap, su assist di Enzo Fernandez, realizza il 3-0 con una conclusione di destro.

MANCHESTER CITY – BAYER LEVERKUSEN 0-2

Fine dell’imbattibilità. Dopo avere accumulato quattro turni utili di fila, il Manchester City capitola sul campo amico per 0-2 contro un coriaceo Bayer Leverkusen che bissa così il successo sul terreno del Benfica. Teutonici in vantaggio al minuto 23 con un sinistro di Grimaldo su invito di Koufane. Il raddoppio giunge al minuto 9 della ripresa con un’incornata di Schick su cross di Maza.

SLAVIA PRAGA- ATLETICO BILBAO 0-0

Nè vinti né vincitori tra Slavia Praga e Atletico Bilbao. I cechi restano ancora a secco di vittorie dall’inizio del girone, i baschi riscattano solo in parte lo stop sul campo del Newcastle. Le due squadre si sono sfidate a viso aperto ma senza riuscire a perforarsi.

