Champions League

Il City stende il Real e inguaia Xabi, Arsenal no problem, pari Psg

I Gunners fanno sei su sei e dominano la League Phase, Guardiola batte 2-1 il Real Madrid. Stop per Psg e Dortmund

Dic 11, 2025
MADRID, SPAIN - DECEMBER 10: Erling Haaland of Manchester City controls the ball during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6 match between Real Madrid C.F. and Manchester City at Estadio Santiago Bernabeu on December 10, 2025 in Madrid, Spain. (Photo by Angel Martinez - UEFA/UEFA via Getty Images)

VILLAREAL- COPENAGHEN 2-3

Dopo il Kairat, il Villareal. Il Copenhagen si concede il bis di vittorie e si trova in zona playoff dove si può ancora sentire profumo di accesso agli ottavi di finale. Penultimi con un solo punto dopo il quarto stop di fila e quinto in sei gare, gli iberici sono invece praticamente fuori dai giochi. Tempo due minuti e i danesi passano già in vantaggio con un destro da distanza ravvicinata di Elyounoussi che sbuca prontamente su un cross di Marco Lopez e sigla l’1-0. Al 2′ della ripresa Comesana, in mischia, pareggia. Al 3′, però, Achouri, raccogliendo un cross di Zague, di destro riporta in vantaggio gli ospiti. Al minuto 11 i padroni di casa ripareggiano con Oluwaseyi su suggerimento di Pedraza. Il Copenhagen infila la stoccata definitiva al 45′ con un sinistro di Cornelius segnando il gol della beffa per gli iberici.

QARABAG -AJAX 2-4

Primo acuto dell’Ajax in Champions League dopo cinque sconfitte di fila. Gli olandesi espugnano il campo di un Qarabag che inciampa nel secondo passo falso consecutivo dopo quello con il Napoli ma resta in zona playoff. Al 10′ Duran riceve la sfera da Qafarquliyev e segna l’1-0 per i padroni di casa con un tiro di sinistro. Al 39′ i lancieri pareggiano con Dolberg, autore di un destro dal limite su assist di Steur. Al 2′ della ripresa i locali tornano in vantaggio con un destro di Matheus Silva. Al 34′ gli olandesi pareggiano con un sinistro dal limite di Gloukh ben imbeccato da Lucas Rosa. Al 37′ Gaeei riceve la sfera da Konadu e, su azione di contropiede, infila il 3-2 ospite. Al 45′ Gloukh realizza la doppietta personale su assist di Godts su azione di contropiede e fissa il risultato sul 4-2 per i lancieri.

BAYER LEVERKUSEN- NEWCASTLE 2-2

Pareggio stile montagne russe tra Bayer Leverkusen e Newcastle. Prima i tedeschi in vantaggio, poi gli inglesi in rimonta e in scavalco e, infine, la stoccata del pareggio definitivo per 2-2 dei teutonici. Ambedue le compagini mantengono in vita le speranze di approdare agli ottavi, pur se il Newcastle sembra maggiormente vicino a passarci anche per la porta principale. Al 13′ i teutonici vanno in vantaggio con un’autorete di Bruno Guimares colpito da un’incornata di Andrich. Al 6′ della ripresa Flekken commette fallo su Woltemade ed è rigore per il Newcastle. Dagli undici metri Gordon trasforma. Al minuto 29 Miley, di testa e su cross di Gordon, capovolge la situazione a favore degli ospiti. Al 39′ Grimaldo riceve la sfera da Maza e beffa Ramsdale per il definitivo 2-2.

REAL MADRID- MANCHESTER CITY 1-2

Sotto di una rete, non solo ha saputo rimontare ma l’ha anche fatta sua. Il Manchester City esce dal Santiago Bernabeu con tre punti pesantissimi sottratti al Real Madrid. I blancos non bissano la vittoria ottenuta lo scorso turno contro l’Olympiacos, gli inglesi, invece, riscattano la debacle casalinga contro il Bayer Leverkusen. Ambedue le compagini sono in piena rampa di lancio per spiccare il volo direttamente verso gli ottavi. Al 28′ i blancos passano in vantaggio con un destro di Rodrygo su imbeccata di Bellingham. Al 35′ il Manchester City pareggia con O’ Reilly che sbuca da un calcio d’angolo con perfetta scelta di tempo e insacca da distanza ravvicinata. Al 42′ Rudiger, poi ammonito, atterra Haaland in area iberica ed è rigore per il Manchester City. Lo stesso norvegese trasforma per il 2-1 che capovolge l’esito della contesa a favore della squadra di Pep Guardiola.

BRUGES – ARSENAL 0-3

Re della Premier League, re anche della Champions League. Se il Bayern Monaco si era illuso che il Bruges sapesse tenere fermo l’Arsenal favorendo così la coabitazione in testa alla classifica, la gioiosa macchina da gol e punti di Mikel Arteta gli ha tolto ogni speranza. I Gunners si sono imposti disinvoltamente e sono ormai proiettati verso gli ottavi di finale con disinvoltura. I belgi sono al momento fuori dai giochi con soli quattro punti in graduatoria. Al 25′ Madueke porta in vantaggio i Gunners con un sinistro da fuori area su suggerimento di Zubimendi. Al 2′ della ripresa l’asse Zubimendi- Madueke si ripropone, il primo crossa, il secondo insacca di testa per il raddoppio. All’11’ Gabriel Martinelli allarga ulteriormente il fossato con un destro da fuori area.

ATLETICO BILBAO- PARIS SAINT GERMAIN 0-0

Vittoria non è stata, ma un po’, per lui è come se lo fosse. L’Atletico Bilbao è infatti riuscito a impedire al Paris Saint Germain detentore della Champions League di prendere il volo. I transalpini non bissano così la vittoria contro il Tottenham ma si mantengono in alta quota pronti a prendere l’aereo per gli ottavi di finale. La squadra basca, invece, è per il momento fuori gioco. Il Paris Saint Germain recrimina contro la malasorte che gli si è presentata sottoforma di traversa colpita da Barcola al minuto 20 della ripresa con un tiro di destro su assist di Douè.

BORUSSIA DORTMUND- BODOE GLIMT 2-2

Hanno cercato in ogni modo di farsi lo sgambetto ma, alla fine, si sono dovute accontentare del pareggio. Nè vinti né vincitori tra Borussia Dortmund e Bodoe Glimt. I teutonici sono decimi e decisamente pronti per volare verso gli ottavi, i norvegesi continuano a essere nei bassifondi della graduatoria. Al minuto 18 Brandt riceve la sfera da Fabio Silva e porta in vantaggio i locali con una conclusione a giro. Al 42′ i norvegesi pareggiano con un’incornata di Aleesami su corner di Berg. Al 6’della ripresa Brandt, da distanza ravvicinata, si regala la doppietta personale riportando avanti i teutonici. Al 30’Hauge riceve il pallone da Evjen e, con un destro dal centro dell’area, riporta gli ospiti in parità.

Cristiano Comelli

