Champions League

Il City travolge il Dortmund, pari per Chelsea e Barça

I blaugrana vengono fermati dal Bruges e rischiano il ko, Maresca pareggia 2-2 col Qarabag. Tutto ok per Guardiola, ko Mou e l'Ajax

Nov 6, 20253 Lettura
MANCHESTER, ENGLAND - NOVEMBER 05: Erling Haaland of Manchester City reacts during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4 match between Manchester City and Borussia Dortmund at City of Manchester Stadium on November 05, 2025 in Manchester, England. (Photo by Michael Regan - UEFA/UEFA via Getty Images)

PAFOS – VILLAREAL 1-0

Prima vittoria in Championship del Pafos che stende sul campo amico il Villareal di misura. Gli iberici incassano invece la seconda sconfitta di fila dopo quella patita dal Manchester City. Il gol decisivo porta la firma di Luckassen, bravo a svettare di testa al 1’ della ripresa su calcio d’angolo di Sema e a beffare Luiz Junior.

QARABAG – CHELSEA 2-2

Se non è un’impresa, poco ci manca. Il Qarabag riesce a bloccare sul 2-2 il Chelsea di Enzo Maresca dopo avere addirittura rischiato di fare il colpaccio. Gli azeri riscattano il passivo di 1-3 patito il turno precedente contro gli spagnoli dell’Athletic Bilbao. I Blues non riescono invece a calare il tris dopo le affermazioni con Benfica e Ajax. Al 16’ Estevao raccoglie un assist di Andrey Santos e porta in vantaggio i londinesi con un tiro di sinistro. Al 29’ Leandro Andrade pareggia con un tiro di destro. Al 37’ Hato commette un fallo di mano e il Qarabag beneficia di un penalty. Dagli undici metri Jankovic non fallisce per il vantaggio dei padroni di casa. Al 7’ della ripresa Garnacho, su azione di contropiede, sigla il definitivo 2-2.

MANCHESTER CITY- BORUSSIA DORTMUND 4-1

Terza vittoria in quattro gare per il Manchester City che continua a veleggiare in Champions League superando il Borussia Dortmund per 4-1 e conservando l’imbattibilità. I teutonici, invece, incappano nella prima sconfitta dopo un pareggio e due vittorie. Al 22’ Foden riceve dall’ex Milan Reijnders e, con un sinistro dal limite, porta in vantaggio la squadra di Pep Guardiola. Al minuto 17 Forbs riceve la sfera da Tzolis e, su azione di contropiede. Al 29’ Haaland, di sinistro e su assist di Doku, raddoppia. Al 12’ della ripresa i padroni di casa allungano con un sinistro da fuori area di Foden. Al minuto 27 Anton, su punizione di Ryerson, accorcia le distanze per i teutonici. Al 46’ Cherki, con un destro da centro area, sigla il definitivo 4-1 dei padroni di casa.

AJAX- GALATASARAY 0-3

Triplo Osimhen e il Galatasaray regala all’Ajax un’altra giornata di lacrime. I turchi acciuffano quindi la terza vittoria consecutiva mentre i lancieri olandesi affondano per la quarta volta consecutiva. Al 14’ della ripresa il Galatasaray passa in vantaggio con un’incornata dell’ex Napoli Osimhen su cross di Sanè. Al 18’ Baas commette un fallo di mano ed è rigore per gli ospiti, Osimhen dal dischetto non sbaglia regalandosi la doppietta personale. Al 31’ della ripresa Alders commette fallo di mano ed è il secondo rigore della serata per gli ospiti. Osimhen, dagli undici metri, sigla la tripletta personale.

BRUGES- BARCELLONA 3-3

Tre volte in vantaggio, tre volte raggiunto. Un pur determinato Bruges non riesce ad avere ragione di un Barcellona tenace e bravo a non scomporsi ogni volta che è finito sotto. I padroni di casa ottengono almeno di ritornare a muovere la classifica dopo due sconfitte di fila, i catalani non bissano la larga vittoria ottenuta contro l’Olympiacos. Al 6’ Tresoldi riceve la sfera da Forbs e porta in vantaggio i belgi. Tempo due minuti e il Barcellona si porta sul pareggio con Ferran Torres su assist di Firmin Lopez in seguito a un’azione di contropiede. Al minuto 17 Forbs, su contropiede orchestrato da Tzolis, riporta in vantaggio i padroni di casa. Al 16’ della ripresa Lamine Yamal, di sinistro, regala ai catalani il nuovo pareggio. Al 18’ Forbs, su filtrante di Vanaken, realizza la doppietta personale portando di nuovo in vantaggio i padroni di casa. Al 32’ un’autorete di Tzolis sancisce il definitivo 3-3.

BENFICA- BAYER LEVERKUSEN 0-1

Dopo l’umiliante 2-7 subito in casa dal Paris Saint Germain, il Bayer Leverkusen ottiene la prima vittoria del girone finale di Champions superando il Benfica. I lusitani inciampano nella quarta sconfitta consecutiva rimanendo a quota zero. Al 20’ della ripresa i teutonici realizzano il gol partita con un’incornata di Schick.

NEWCASTLE- ATHLETIC BILBAO 2-0

Terzo acuto consecutivo per il Newcastle che supera l’Athletic Bilbao che non riesce così a dare una compagna immediata alla vittoria conquistata lo scorso turno in casa con il Qarabag. All’11’Burn sbuca di testa su assist di Trippier e porta in vantaggio i Magpies. Al 4’ della ripresa Joelinton, di testa, su cross di Burn, raddoppia.

