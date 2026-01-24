Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Serie A

Il Como è diventato grande, Torino travolto 6-0! Champions a -2

Como spettacolare al Sinigaglia: 6-0 al Torino con doppietta di Douvikas. I lariani salgono a 40 punti e rilanciano le ambizioni europee.

Mandatory Credit: Photo by Marco Canoniero/Shutterstock (15549796c) Marc-Oliver Kempf of Como 1907 celebrates with his team mates after scoring a goal during the Serie A match beetween Como 1907 and Juventus Fc at Stadio Giuseppe Sinigaglia on October 19 2025 in Milan Italy . Serie A Como 1907 - Juventus Fc, Stadio Giuseppe Sinigaglia, Italy - 19 Oct 2025

COMO-TORINO 6-0
8′ e 21′ st rig. Douvikas, 16′ Baturina, 14′ st rig. Da Cunha, 25′ st Kühn, 31′ st Caqueret

Il Como continua a stupire e firma una delle vittorie più clamorose della stagione: al Sinigaglia arriva un 6-0 netto contro il Torino, che certifica le ambizioni europee della squadra guidata da Cesc Fabregas. Una prestazione dominante, costruita su intensità, qualità e concretezza sotto porta.

L’avvio dei lariani è devastante. Dopo due occasioni nei primi minuti, il vantaggio arriva all’8’ con Tasos Douvikas, bravo a sfruttare l’assist di Da Cunha e a firmare la sua settima rete in campionato. Il Torino prova a reagire con Adams, ma il Como resta padrone del campo e al 16’ raddoppia con Martin Baturina, che fulmina Paleari sul primo palo. Si va al riposo sullo 0-2.

In avvio di secondo tempo l’episodio chiave: fallo di mano di Maripan, rivisto al Var, e rigore trasformato da Lucas Da Cunha. Il 3-0 spezza definitivamente l’equilibrio. I granata crollano e nel giro di pochi minuti incassano altre tre reti: ancora Douvikas per la doppietta personale, poi Nicolas Kühn e Maxence Caqueret fissano il punteggio sul 6-0. Gli uomini di Cesc Fabregas centrano la seconda vittoria consecutiva e salgono a 40 punti, superando provvisoriamente la Juventus e rafforzando il sogno europeo. Notte fonda invece per il Torino, alla quarta sconfitta di fila e fermo a quota 23.

