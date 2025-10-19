Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Serie A

Il Como fa sul serio, Juve ko 2-0! Bologna impeccabile

I felsinei strappano il successo a Cagliari ed entrano nella top five. Con una prova convincente i lariani superano i bianconeri, mai veramente in partita. Dopo una lunga serie di pareggi, arriva il primo ko per gli uomini di Tudor apparsi in grande difficoltà. Il Parma si salva in dieci, Suzuki para un rigore

Ott 19, 20253 Lettura
Mandatory Credit: Photo by Marco Canoniero/Shutterstock (15549796c) Marc-Oliver Kempf of Como 1907 celebrates with his team mates after scoring a goal during the Serie A match beetween Como 1907 and Juventus Fc at Stadio Giuseppe Sinigaglia on October 19 2025 in Milan Italy . Serie A Como 1907 - Juventus Fc, Stadio Giuseppe Sinigaglia, Italy - 19 Oct 2025

COMO – JUVENTUS 2-0
4’ Kempf, 79’ Nico Paz

Parlare di crisi Juve probabilmente potrebbe essere ancora prematuro, ma che l’undici di Tudor non stia attraversando un momento felice è ormai un dato di fatto: dopo ben 5 pareggi consecutivi – coppa compresa – arriva il primo tonfo in campionato per i bianconeri. E arriva contro una squadra che ha dimostrato di essere non solo più in salute, ma anche superiore sia in termini tattici che tecnici. Il Como ha semplicemente disputato la partita che doveva contro un avversario ritenuto superiore, ha saputo alzare il suo livello già comunque abbastanza alto, la Juve non è stata altrettanto in grado. Nel lunch match del “Sinigaglia”, dunque, non poteva che terminare con il prestigioso successo dei lariani. Compagine di casa che non ci mette molto per sbloccarla, trascorrono appena quattro giri di lancetta prima che Kempf metta nel in fondo al sacco un perfetto assist del solito incontenibile Nico Paz. E’ una Juve scossa quella che appare sul terreno di gioco comasco, frastornata e incapace di trovare una reazione immediata. Gli unici tentativi sono quelli dalla distanza, tutti controllati senza grossi patemi dal portiere Butez. David – per la verità – sigla anche il gol dell’illusorio pareggio, ma l’arbitro Ayroldi è costretto ad annullare per un fuorigioco di partenza ravvisato nei confronti di Koopmeiners. Si va, dunque, all’intervallo con i padroni di casa meritatamente in vantaggio. Nonostante il punteggio penalizzante, il tecnico croato decide di insistere sull’undici di partenza, mentre Fabregas sostituisce il centrale difensivo Carlos con Ramon. La ripresa vede il Como spingere sull’acceleratore alla ricerca del colpo del ko: Di Gregorio è provvidenziale sul tentativo di Vojvoda e Caqueret fallisce un comodo tap-in sulla stessa respinta dell’estremo bianconero. Al 79’, invece, è letale la perla di Nico Paz che fa impazzire di gioia il pubblico presente per la rete che vale il definitivo 2-0. Nei minuti finali si segnala solo il calcio punizione di Vlahovic intercettato abilmente da Butez. La Juve non solo fallisce l’aggancio in vetta ad Inter, Napoli e Roma ma si vede costretta ad essere a sua volta agganciata in classifica dal Como (12 punti). Una sconfitta preoccupante in vista del big match di Champions contro il Real Madrid e che ha messo in luce tutte le lacune apparse finora: l’attacco non punge e il reparto difensivo mostra falle evidenti. Per i lariani è un successo che mancava addirittura dal 20 gennaio del 1952. Nota a margine: i tifosi del Como hanno osservato 15’ di silenzio per contestare la discutibile scelta della Lega di far disputare Milan-Como in Australia (a Perth) il prossimo 8 febbraio. Eloquente uno striscione comparso all’interno dell’impianto: “L€ga italiana a gambe a-P€rth”.

CAGLIARI – BOLOGNA 0-2
31’ Holm, 80’ Orsolini

Vince e convince il Bologna a Cagliari e aggancia momentaneamente il Milan in classifica. Quota Champions centrata in questo momento per la squadra di Vincenzo Italiano, che trova una vittoria esterna che mancava addirittura dallo scorso marzo. A contrassegnare la sfida un gol per tempo: al 31’ la sblocca Holm, mentre nella ripresa (80’) ci ha pensato Orsolini a chiudere la contesa con una stoccata da fuori area. Il 7 rossoblù ha centrato il quinto sigillo in campionato ed è ora il nuovo capocannoniere del torneo. Da segnalare anche un rigore reclamato dagli ospiti e un gol annullato ai sardi. Cagliari che si è fatto apprezzare soprattutto nella prima parte di gara, poi nella ripresa un Bologna più guardingo è riuscito ad amministrare e a neutralizzare quelle che sono state le velleità di una formazione di casa. Isolani da rivedere e che hanno trovato la seconda sconfitta interna consecutiva dopo l’altro 0-2 contro l’Inter. Il Bologna sale a quota 13 e con grande ottimismo può guardare agli impegni futuri, soprattutto quelli europei.

GENOA – PARMA 0-0

Pareggio senza reti al “Ferraris” di Genova. Si fa ancora attendere sul golfo del capoluogo ligure l’onda lunga dei tre punti, tre come quelli totali raccolti finora dalla formazione di Patrick Vieira. Tre anche le lunghezze di vantaggio che il Parma mantiene proprio sui rossoblù, anche dopo il confronto diretto con emozioni soprattutto incentrate nel finale, con il rigore che il portiere dei ducali Suzuki neutralizza a Cornet in pieno recupero (96’). Nel primo tempo, invece, la formazione del giovane tecnico spagnolo Carlos Cuesta era rimasta in inferiorità numerica per via dell’espulsione comminata al difensore Ndiaye al 42’, per effetto di un doppio giallo. Per la cronaca e per la classifica ora il Genoa condivide l’ultimo posto con il Pisa: le due repubbliche marinare procedono, insomma, controvento.  

Serie A

