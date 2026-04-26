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Il Como non molla l’Europa. Fiorentina, salvezza rinviata

I lariani espugnano Marassi e rilanciano le ambizioni Champions: Douvikas-Diao permettono al Como di riagganciare la Roma, a -2 dal quarto posto. Uno strepitoso Turati nega alla Fiorentina di raggiungere la matematica salvezza, Solomon sciupa l’occasione di chiudere ogni discorso, Pinamonti sbatte sul palo.

Apr 26, 20262 Lettura
Mandatory Credit: Photo by Marco Canoniero/Shutterstock (15549796c) Marc-Oliver Kempf of Como 1907 celebrates with his team mates after scoring a goal during the Serie A match beetween Como 1907 and Juventus Fc at Stadio Giuseppe Sinigaglia on October 19 2025 in Milan Italy . Serie A Como 1907 - Juventus Fc, Stadio Giuseppe Sinigaglia, Italy - 19 Oct 2025

FIORENTINA – SASSUOLO 0-0

La salvezza può attendere! La squadra viola fallisce il primo vero match point per chiudere ogni discorso legato alla permanenza nella massima serie, impattando per 0-0 contro il Sassuolo. Nella gara che ha aperto la domenica calcistica dell’Artemio Franchi, alla Fiorentina sarebbero serviti i 3 punti per raggiungere l’obiettivo principale di una stagione molto molto sofferta (e che ha segnato, tra l’altro, anche i 100 anni di storia gigliata). Nonostante il punteggio finale possa far propendere per una gara avara di grandi emozioni, nei 90’ disputati si è invece assistito ad una contesa ricca di spunti come anche di occasioni nitide da rete andate, tuttavia, malamente sciupate. Mister Vanoli si gioca la carta Gudmundsson falso nove in assenza di Kean e Piccoli, ai lati dell’islandese agiscono Harrison e Solomon. Modulo speculare per la formazione emiliana (4-3-3), con il tridente offensivo composto da Volpato, Pinamonti e Laurienté. La prima chance capita sui piedi di Garcia: De Gea fa buona guardia. Poi, con il trascorrere dei minuti, esce fuori la Fiorentina grazie soprattutto alle giocate di un Fagioli ispirato. Gudmundsson prova a colpire con una girata di tacco sull’invitante assist di Dodò, il portiere Turati devia in corner. La vera occasione da gol in favore dei gigliati tuttavia si concretizza al 32’, quando Solomon completamente solo davanti alla porta neroverde non riesce incredibilmente ad inquadrare il bersaglio. Un errore accompagnato dall’incredulità di uno stadio intero. Nella ripresa, l’assalto dei padroni di casa si fa ancora più insistente soprattutto nel momento in cui cominciano ad aprirsi varchi per le ripartenze della Viola. Su uno di questi, si creano le migliori condizioni per andare finalmente a segno: in una situazione di tre contro uno, il pallone arriva a Gudmundsson ma la conclusione dell’attaccante viene respinta ancora ancora una volta dal superlativo Turati. L’estremo neroverde si ripete, poco dopo, sul tentativo di Dodò. Al 58’, il Sassuolo spezza l’impasse grazie ad una grande azione sull’asse Laurienté-Pinamonti, con il centravanti che si libera di Balbo e lascia partire un tiro che si stampa sul palo. Nel finale palpitante, è Comuzzo a sfiorare la rete. Si chiude senza reti, dunque, la sfida del “Franchi”. La Fiorentina, ora, dovrà cercare i punti salvezza nelle ultime quattro uscite. I 9 punti che la tengono lontana dalla zona calda, tuttavia, rappresentano un buon margine per dormire serenamente.

GENOA – COMO 0-2
10’ Douvikas, 68’ Diao

Dopo poco più di un mese dall’ultimo successo, il Como di Fabregas torna a vincere espugnando il “Ferraris” di Genova. Trascorrono “solo” 10’ dal fischio d’inizio e gli ospiti centrano il bersaglio grosso, stappando la partita: perfetto l’assist di Da Cunha per lo stacco di testa di Douvikas. Gara in discesa, ma Genoa comunque reattivo e volenteroso. Vitinha scivola sul più bello, dopo aver intercettato un pallone che il portiere Butez aveva perso malamente. Al 34’, invece, l’incornata di Nico Paz termina sul palo. Il talento argentino, in avvio di ripresa, subisce un brutto colpo alla testa in uno scontro con Mercandalli ed è costretto ad uscire (al suo posto Caqueret). Nonostante l’assenza del campioncino sudamericano, il Como continua a premere alla ricerca del raddoppio trovandolo al 68’, grazie al traversone del neo entrato Caqueret per la girata di testa di Diao. C’è anche il Como in corsa per il quarto posto.

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Emanuele Tocchi

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