Calcio Estero

Il Crystal Palace si prende il Community Shield: Liverpool ko

I nuovi acquisti trascinano i Reds nel primo tempo, ma le Eagles forzano la gara ai tiri dal dischetto: decide il giovane Devenny

Ago 11, 20252 Lettura

Il Crystal Palace conquista il Community Shield 2025 e alza il secondo trofeo della propria storia. I detentori della FA Cup superano 5-4 dopo i calci di rigore il Liverpool, Campione d’Inghilterra in carica, e si assicurano così il primo titolo della nuova stagione. Mateta (rigore) e Sarr pareggiano le reti di Ekitike e Frimpong, con il 2-2 dei tempi regolamentari che costringe la gara ai tiri dal dischetto. Qui decide il penalty di Devenny, dopo gli errori di Salah, Mac Allister ed Elliott per i Reds.

CRYSTAL PALACE- LIVERPOOL 2-2 (5-4 d.c.r)

I campioni d’Inghilterra contro vincitori della FA Cup. Il Community Shield 2025 mette l’uno contro l’altro Liverpool e Crystal Palace, nel classico appuntamento che segna l’inizio della nuova stagione per le big del calcio inglese. I Reds si presentano alla gara con i favori del pronostico, con Arne Slot che decide di schierare subito titolari Wirtz, Ekitike, Frimpong e Kerkez, quattro grandi acquisti che hanno caratterizzato l’estate del club del Merseyside. In panchina siede Chiesa, il cui futuro è ancora da decifrare. Nessuna grande sorpresa invece in casa Palace, che schiera esattamente lo stesso undici titolare che lo scorso 17 maggio riuscì a piegare il Manchester City nella finale della Coppa d’Inghilterra che, proprio a Wembley, regalò ai londinesi il loro primo grande trofeo. In quell’occasione a decidere il match fu Eze, talento sul quale Oliver Glasner punta fortemente anche per la nuova stagione.

Nemmeno quattro minuti dal fischio d’inizio e il Liverpool è già sull’1-0: a segnare un gran gol è proprio il nuovo centravanti Ekitike, dopo aver duettato splendidamente con Wirtz. Al 17’ minuto il Crystal Palace riesce però a pareggiare con Mateta: Sarr si conquista un calcio di rigore e il francese lo trasforma nell’1-1. Gli ultimi arrivati in casa Liverpool sono però davvero scatenati: Frimpong porta infatti i Reds sul 2-1 al 21’ minuto, effettuando un cross che si trasforma in un pallonetto che beffa Henderson. Nella ripresa il Palace trova però la forza per pareggiare nuovamente 2-2 con Sarr al 77’ minuto, forzando la sfida ai calci di rigore (il format non prevede i tempi supplementari).

Qui gli errori di Salah, Mac Allister ed Elliott decidono definitivamente il match a favore delle Eagles, nonostante gli sbagli anche di Eze e dell’ex Torino Borna Sosa. A far impazzire di gioia il Crystal Palace è il rigore segnato dal classe 2003 Justin Devenny. Le Aquile vincono così a sorpresa il Community Shield 2025, per la prima volta nella propria storia, conquistando così il secondo grande trofeo della propria storia a tre mesi di distanza dal successo in FA Cup.

Nello Paolo Pignalosa

Premier League

