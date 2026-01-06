Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
News Calcio

Il cuore grande di Bove. Il ragazzo prodigio torna a giocare, all’estero

Il centrocampista tratta la risoluzione con la Roma. Andrà a giocare all’estero, dove il defibrillatore è consentito

Gen 6, 20262 Lettura
ROME, ITALY - MAY 11: Edoardo Bove of AS Roma celebrates after scoring the team's first goal during the UEFA Europa League semi-final first leg match between AS Roma and Bayer 04 Leverkusen at Stadio Olimpico on May 11, 2023 in Rome, Italy. (Photo by Tullio Puglia - UEFA/UEFA via Getty Images)

La notizia che muove il mercato di oggi parla anche di rinascita, di burocrazia e di sogni infranti. Edoardo Bove, classe 2002, romano de Roma, prodotto del vivaio giallorosso, incarnava perfettamente quel sogno: esordio in prima squadra a 18 anni, gol al debutto in Conference League, grinta da vendere (“cane malato”, il soprannome bonario affibbiato da Mourinho, diventa immediatamente popolare tra i tifosi) e un futuro che sembrava luminoso, tra Roma, Under 21 e le aule della facoltà di Economia della Luiss, come lo Stadio Olimpico illuminato a festa. Poi, durante quel maledetto minuto 13 del 1° dicembre 2024, durante Fiorentina-Inter, il mondo si è fermato. Letteralmente: Bove crolla inerme sul prato del Franchi, arresto cardiaco, partita sospesa, Italia intera con il fiato sospeso.

Da quel giorno, la storia di Edoardo è diventata un mix di resilienza, buoni propositi e un pizzico di beffa crudele. Ricovero, coma indotto, intervento per l’impianto di un defibrillatore sottocutaneo (ICD), dimissioni, visite infinite. I medici, con quella cautela tipica italiana, hanno detto: “Puoi tornare a giocare”. Ma con beffa burocratica annessa: non qui da noi. Perché in Serie A, grazie a una normativa che risale agli anni ’90 e che vieta l’agonismo professionistico con la piccola piastrina impiantata nel corpo, Bove è di fatto “non idoneo”. Al massimo può concedersi una passerella all’Olimpico, addirittura Sanremo per ricevere gli omaggi dell’orchestra, ma il campo no. Ironia della sorte: Christian Eriksen, dopo il dramma sfiorato all’Europeo 2021, ha ripreso a calcare i campi con il Brentford e il Manchester United. Ma in Inghilterra le regole sono diverse, così come nella maggioranza degli altri paesi.

E così, eccoci al gennaio 2026: Bove è ancora formalmente un giocatore della Roma; il prestito alla Fiorentina si è concluso a giugno 2025; i viola, comprensibilmente, non hanno esercitato l’opzione d’acquisto visti gli eventi. Ma il contratto con i giallorossi scade nel 2028, e i rumors del giorno parlano dell’unica via percorribile: si sta trattando la risoluzione consensuale. Solo svincolandosi Edoardo potrà firmare all’estero e tornare a fare ciò che ama di più, correre dietro a un pallone senza che qualcuno gli ricordi ogni giorno “eh, ma la legge…”. Sky Sport e varie testate romane confermano: le negoziazioni sono in corso, e la pista estera è calda. Turchia? Grecia? Premier League minore? Chissà.

L’importante è che l’ex figlio della lupa, a 23 anni, non voglia appendere gli scarpini al chiodo. In interviste recenti (dal palco dell’Ariston, dove ha commosso tutti, fino a dichiarazioni al Corriere dello Sport) ha ripetuto: “Voglio tornare in campo, non mi precludo niente”. E come dargli torto? Il ragazzo ha già dimostrato di avere un cuore grande (in senso metaforico, stavolta). Peccato che il nostro sistema glielo ricordi in modo così letterale. Nel frattempo, il caso Bove ha smosso qualcosa: si parla di “legge Bove”, un ddl per migliorare il primo soccorso negli stadi e, forse, rivedere quelle norme ormai anacronistiche. Bene, ma lentamente, come al solito. Intanto Edoardo, che senza calcio si sente “vuoto”, prepara le valigie. Addio Serie A, benvenuto mondo: un talento italiano che deve emigrare per giocare.

Storie come questa non possono non meritare un lieto fine. Forza Edoardo: ovunque tu vada, porterai con te un pezzo di Roma e un monito per il nostro calcio. Magari, un giorno, tornerai. E sarà grande festa per tutti

 

