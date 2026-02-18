Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Calciomercato

Il Dortmund pensa già al futuro! Preso Prates dal Cruzeiro

I gialloneri hanno esercitato la prima operazione di mercato in netto anticipo rispetto all’apertura della prossima sessione estiva

Feb 18, 20262 Lettura

La vittoria in casa contro l’Atalanta di Palladino per 2-0 è segno di grande crescita del Borussia Dortmund che, dopo il 4-0 in campionato contro il Mainz, continua a sorprendere i tifosi battendo la ‘Dea’, nel match valido per l’andata dei play-off di ‘Champions League’. I tedeschi al momento distano solo di 6 lunghezze dal Bayern Monaco primo in classifica, e le tante partite ancora da giocare con lo scontro diretto in programma il prossimo 28/02 potrebbe ancora dare qualche speranza al BVB.

L’allenatore croato Niko Kovač sta pian piano mettendo in ordine la sua ideologia di gioco, trasmettendola ai propri calciatori, capaci di offrire in campo prestazioni più che positive, trovandosi ora ad un passo dagli ottavi di finale. La prossima sfida in ‘Bundesliga’ contro il Lipsia in trasferta sarà molto complicata, ma il rendimento positivo e la fiducia della società al tecnico superano qualsiasi tipo di ostacolo, il che potrebbe portare ad un finale di stagione con qualche sorpresa.

A proposito di colpi di scena, il club si proietta subito alla finestra estiva di calciomercato, trovando anticipatamente l’accordo con il giocatore. Mossa molto intelligente, perché consente di acquistare un giocatore con prevenzione senza che si scateni l’asta per il costo del cartellino successivamente. In queste ultime ore sorge la notizia riportata dal noto giornalista Fabrizio Romano, che tramite il suo classico “HERE WE GO” ufficializza l’operazione conclusa per un calciatore molto promettente.

Kauã Prates al Dortmund: gioiello da scoprire

Stiamo parlando di Kauã Prates, nato a Montanha, difensore brasiliano classe 2008 proveniente dal Cruzeiro (squadra di Kaio Jorge, ex Juventus). La squadra milita nella prima divisione brasiliana (Serie A), attualmente ultima in campionato con un punto nelle prime 3 partite. Prodotto del vivaio, ha vestito la maglia della ‘Volpe’ 13 volte con l’U20 e 17 presenze accumulate in prima squadra, con 2 reti realizzate finora (contro il São Paulo U20 e il Pouso Alegre FC).

Il suo trasferimento avverrà a titolo definitivo per 7 milioni di dollari + 5 milioni di bonus. Il terzino, impiegato anche come centrale di difesa, si unirà al club tedesco a partire dal prossimo giugno 2026. Resta ancora ignota però la durata del suo nuovo contratto.

Un tassello in più dunque in vista già della prossima stagione, anticipando i tempi ottenendo dunque il primo acquisto dell’estate, un rinforzo utile per il presente e soprattutto per il futuro, con una nuova stella pronta a brillare e tutta da scoprire nel calcio europeo e mondiale, come fatto precedentemente dai suoi connazionali Vinícius, Rodrygo, Raphinha e molti altri.

0 Shares

Articoli correlati

Calciomercato LIVE: tutte le news, trattative e ufficialità in tempo reale

Feb 2, 2026

Conte lancia il segnale, Mou è in agguato: intreccio inatteso sul mercato

Gen 6, 2026

Inter su Cancelo: il portoghese rompe con Inzaghi. Ostacolo ingaggio

Gen 1, 2026
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.