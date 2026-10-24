Il Dortmund resta in vetta, poker del Lipsia e tris del Werder Brema

COLONIA- SCHALKE 0-4 0-0

Né vinti né vincitori nella sfida tra Colonia e Schalke 04. I renani sono dodicesimi con otto punti e riscattano solo in parte la sconfitta patita sul campo dell’Eintracht Francoforte. L’undici di Gelsenkirchen torna invece a muovere la classifica dopo due passi falsi consecutivi portandosi al terzultimo posto con sei punti. Al 34’ della ripresa gli ospiti sono andati vicini al vantaggio con un palo colpito da Tanaka su assist di Bachmann.

PADERBORN- AMBURGO 1-0

La vittoria gli mancava da due turni. La matricola Paderborn è riuscita a rompere il digiuno mettendo sotto in casa di misura l’Amburgo e salendo al tredicesimo posto con otto punti. L’Amburgo resta undicesimo a quota nove e interrompe una serie positiva di tre partite culminate in altrettante vittorie. A decidere le sorti della contesa è un sinistro di Philippe al minuto 43 della ripresa su assist di Gotze.

MAINZ- WERDER BREMA 2-3

E fanno tre. Il Werder Brema allarga la serie delle sue vittorie stagionali imponendosi per 3-2 sul campo del Mainz e salendo al sesto posto con 12 punti insieme con l’RB Lipsia. Fullkrug e compagni scavalcano in classifica proprio gli avversari di turno che restano settimi a quota dieci dopo avere subito il terzo passo falso interno consecutivo. Al 6’ Posch commette fallo su Arthur e gli ospiti beneficiano di un penalty. Dagli undici metri Fullkrug trasforma. Al 23’ Da Costa commette fallo su Grull e il Werder Brema si assicura il secondo calcio di rigore. Dal dischetto ancora Fullkrug raddoppia. Al 33’ Caci la riapre andando a bersaglio di testa su traversone di Becker. Al 16’ della ripresa Reis, di sinistro, su assist di Grull, segna il 3-1 del Werder Brema. Al 18’ Lee Jae-Sung, di testa, su cross di Caci, riavvicina il Mainz ma il risultato non muta più assetto.

AUGSBURG- UNION BERLINO 1-1

L’Augsburg prova a scappare ma l’Union Berlino lo raggiunge. Le due squadre finiscono quindi per dividersi la posta pareggiando per 1-1. La squadra di Augusta resta a metà classifica a quota nove riscattando in parte la sconfitta patita contro l’Elversberg. L’Union Berlino coglie il terzo risultato utile consecutivo ed è sempre in situazione di crisi con il penultimo posto con sei punti. Le due squadre hanno finito in dieci uomini per le espulsioni di Uduokhai per gli ospiti al 19’ e di Juma Bah al 18’ della ripresa. Al 26’ della ripresa i padroni di casa si portano in vantaggio con un’incornata di Massengo su cross di Rieder. Al 29’ Haberer pareggia con un destro da distanza ravvicinata.

RB LIPSIA- ELVERSBERG 4-0

Dopo due goleade subite in campionato dal Bayern Monaco (1-6) e in Champions League dal Real Madrid (1-4), se ne è concessa una a favore. L’RB Lipsia liquida la pratica Elversberg con un secco 4-0 e si porta la quinto posto dopo la quarta vittoria stagionale. La matricola ospite rimane ottava a quota dieci e non bissa la vittoria ottenuta contro l’Augsburg incappando nel secondo stop esterno consecutivo. Al 3’ della ripresa Gomis segna con un sinistro su assist di Nusa. Al minuto 21 Romulo raddoppia su azione di contropiede condotta ancora da Nusa. Al 39’ Baumgartner sigla il 3-0 di testa su traversone di Gruda. Al 49’ Romulo riceve la sfera da Konè e cala il poker con un sinistro da distanza ravvicinata.

BORUSSIA DORTMUND- EINTRACHT FRANCOFORTE 1-0

Vittoria e mantenimento del primato. Il Borussia Dortmund si impone per 1-0 contro l’Eintracht Francoforte e, conquistando la quinta vittoria stagionale in sette partite e conservando l’imbattibilità, si porta a diciassette punti. L’Eintracht Francoforte non riesce a bissare la vittoria contro il Colonia e resta tredicesimo a quota otto. Il gol partita che ha permesso ai gialloneri di avere la meglio è stato realizzato da Beier al 35’ della ripresa con un destro da fuori area su assist di Bellingham.