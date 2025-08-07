Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Champions League

Il Feyenoord beffa Mourinho al 91’, il Bruges passa a Salisburgo

Feyenoord, Benfica e Kairat Almaty mettono un piede nella League Phase della nuova Champions League.

Ago 7, 20251 Lettura
ROTTERDAM, NETHERLANDS - JANUARY 22: Santiago Gimenez of Feyenoord celebrates scoring his team's first goal with teammates during the UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD7 match between Feyenoord and FC Bayern München at De Kuip on January 22, 2025 in Rotterdam, Netherlands. (Photo by Oliver Hardt - UEFA/UEFA via Getty Images)

Al de Kuip di Rotterdam va in scena una vera battaglia. Il Feyenoord passa in vantaggio con Timber, ma il Fenerbahce di José Mourinho trova il pari nel finale con Sofyan Amrabat, ex Fiorentina. Quando tutto sembrava indirizzato verso un pareggio, arriva la zampata decisiva di Hadj Moussa al 91’, che regala il 2-1 agli uomini guidati da Robin van Persie. Per il Feyenoord si tratta di una vittoria preziosa, soprattutto dopo le ottime prestazioni della scorsa stagione, dove riuscì a battere il Bayern Monaco, eliminare il Milan agli spareggi e arrendersi solo agli ottavi contro l’Inter.

Chi uscirà vincente tra Feyenoord e Fenerbahce affronterà la vincente di Nizza-Benfica, altro scontro ad alto profilo. A sorpresa, i portoghesi allenati da Bruno Lage si impongono per 2-0 in trasferta, mettendo una seria ipoteca sulla qualificazione. Il Benfica, già vincitore della Supercoppa di Portogallo contro lo Sporting, si conferma solido nonostante l’addio di Ángel Di María, tornato in Argentina dopo il Mondiale per Club. A decidere il match sono stati Franjo Ivanovic, nuovo acquisto, e Florentino Luís nella ripresa.

Continua anche il sorprendente cammino del Kairat Almaty, che supera di misura lo Slovan Bratislava con un rigore trasformato da Satpaev. I kazaki avrebbero potuto ottenere un risultato più ampio, soprattutto dopo l’espulsione di Ibrahim al 65’ e un gol annullato a Ricardinho nel recupero per fuorigioco. La squadra kazaka sogna l’accesso alla fase a gironi, in un’edizione di Champions che si sta rivelando ricca di colpi di scena.

Vittoria preziosissima per il Bruges che passa, all’andata, in casa del Salisburgo. I belgi, vincono 1-0 col gol di Vermant. 0-0 tra Ludogorets e Ferencvaros, mentre spicca il 3-1 della Stella Rossa sul Lech Poznan in terra polacca.

Redazione

