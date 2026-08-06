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Milan

Il Galatasaray all’attacco per Rafael Leão, il Milan rifiuta la proposta

Il numero dieci rossonero è oramai da tempo in bilico al Milan, e i turchi vorrebbero approfittare della situazione per averlo in rosa nella prossima stagione

Ago 6, 20261 Lettura
Rafael Leao of AC Milan, Esultanza, Joy, Celebration After scoring goal, during Cagliari Calcio vs AC Milan, Italian soccer Serie A match in Cagliari, Italy, January 02 2026

Il Milan ieri ha terminato il primo match importante per testare le qualità tecniche e soprattutto fisiche dei calciatori scesi in campo contro l’Inter di Christian Chivu, fresco vincitore del campionato e della Coppa Italia andata in scena contro la Lazio all’Olimpico lo scorso maggio.

I rossoneri guidati dal nuovo tecnico Amorim dopo l’addio di Massimiliano Allegri (destinazione Napoli per lui), hanno tenuto a galla una partita molto accesa, in particolare per la scelta del direttore di gara di assegnare il calcio di rigore, realizzato successivamente da Nkunku. Tra i calciatori presenti figura il portoghese Leão, da tempo osservato speciale da alcuni club, messo in vetrina sul mercato, indeciso sul suo futuro di carriera.

Galatasaray su Leão: il Milan rifiuta la proposta turca

Come riportato da Gianluca Di Marzio in questi ultimi minuti, il numero 10 avrebbe ricevuto un’offerta da una società turca, ovvero il Galatasaray. Dopo il ritorno di Lang al Napoli, la fascia sinistra giallorossa è rimasta scoperta, e proprio per questo la società si sarebbe subito fiondata sull’ex Sporting Lisbona. La cifra che il Gala sarebbe disposto a spendere è sui 30 milioni + 5 di bonus, con la certezza di regalare al calciatore un posto da titolare. La risposta del Milan non si è fatta attendere, e ha subito declinato la richiesta per il portoghese, attualmente in ritiro con il resto del gruppo e comincia ad avere un certo feeling con il nuovo allenatore, segnali di riavvicinamento con i colori rossoneri.

Tra scadenza e futuro incerto con Amorim: i dubbi del portoghese

Dopo tante critiche e il possibile addio, ora lo scenario di Leão potrebbe decisamente cambiare. La società milanese vorrebbe molto di più dalla sua cessione, altrimenti si opterebbe per lui una permanenza. Il suo contratto è in scadenza fino al giugno del 2028 e magari chissà, con la nuova gestione targata Amorim, potrebbe prolungare la propria esperienza in Italia accordandosi nuovamente per un rinnovo, ma tutto dipende dalla sua volontà e le opinioni dei calciatori sono la priorità del calciomercato.

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