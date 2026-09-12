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DANIELE DE ROSSI GENOA'S COACH during Genoa CFC vs Bologna FC, Italian soccer Serie A match in Genoa, Italy, January 25 2026
Serie A

Il Genoa rimonta il Frosinone: finisce 1 a 1 al Ferraris

Set 12, 20263 Lettura

Il Genoa di Daniele De Rossi affronta il Frosinone guidato da Massimiliano Alvini al Luigi Ferraris di Genova. Gli umori sono opposti: i padroni di casa vengono da tre sconfitte e sono relegati all’ultimo posto in classifica con zero punti mentre la compagine ospite è a sei punti dopo aver vinto due incontri su tre.

Dieci precedenti e una tradizione favorevole al Genoa
I confronti tra liguri e ciociari sono pochissimi, appena dieci. La prima volta fu nel 2006, nell’era post-Calciopoli, quando in serie cadetta il Grifone guidato da Gian Piero Gasperini (48 anni all’epoca)  vinse per 3 a 2. Bisogna ricordare come quel giorno venne rispettato un minuto di silenzio per commemorare la disgrazia avvenuta la sera prima a Vinovo quando Alessio Ferramosca (17 anni) e Riccardo Neri (14 anni) annegarono nel laghetto artificiale per recuperare un pallone. Per la prima volta in Serie A bisogna andare indietro di dieci anni con il Genoa che rifilò un secco 4 a 0 ai laziali. Tra le mura amiche i rossoblu non hanno mai perso contro i gialloblu portando a casa tre vittorie e due pareggi, segnando nove gol subendone tre.

Scintille, VAR e gol: Kvernadze sblocca la gara
La partita comincia con un qualche minuto di ritardo a causa di un problema tecnico occorso ai trasmettitori forniti agli arbitri, contestualmente alla sistemazione organizzativa le due compagini hanno proseguito il riscaldamento sul terreno di gioco. La gara comincia alle 15.05 senza ulteriori problematiche. Passano solo quattro minuti e ci son già le prime scintille in campo tra Kvernadze e Ehizibue, questo a certificare l’importanza del match odierno. Al 5’ la squadra ospite rischia di subire la prima rete dell’incontro con Palmisani che esce malamente e perde la sfera ma il Grifone non è lesto ad approfittare della defaillance avversaria. I rossoblu continuano a pressare con Osmajic che serve in tranquillità Ellertsson, il quale appoggia per Baldanzi che gonfia la rete ma l’arbitro annulla per una posizione di fuorigioco – confermata anche dal check del VAR. La gara comincia ad aumentare di intensità nel corso dei minuti. Al 13’ la prima svolta delle ostilità: Ghedjemis serve Schmid e passa il pallone a Kvernadze che, liberandosi di Marcandalli, porta in vantaggio i suoi. Pronta la reazione dei padroni di casa con Ehizibue che dentro l’area prova a sorprendere i ciociari ma l’intervento di Masini mantiene invariato il risultato. Al 21’ è ancora il Genoa a rendersi pericoloso: Colombo lavora bene il pallone per Baldanzi ma di fronte a sè trova un Palmisani pronto e reattivo. Il portiere della compagine ospite è bravo, anche, sul colpo di testa di Ostigard bloccando la sfera con tranquillità. Dopo mezz’ora di partita il Genoa prova ad attaccare ma il Frosinone riesce a controllare bene il pallino del gioco. Ancora pericoloso il Frosinone con Calò che al 38’ tenta la giocata calciando di interno piede destro a giro con la sfera che esce di pochissimo fuori dalla porta. A due minuti dal termine del primo tempo i giocatori del Genoa protestano in maniera veemente per un tocco di mano in area di Cittadini sul tiro di Baldanzi. Dal VAR controllano il tutto e dopo un consulto viene assegnato il penalty; dagli undici metri va Colombo che spiazza il portiere ma spedisce il pallone fuori dallo specchio della porta. La prima frazione di gioco si conclude con la squadra ospite in vantaggio.

Ripresa infuocata: il Genoa pareggia e resiste in dieci
La ripresa riparte con il Frosinone in grande spolvero che cerca di allungare sul Genoa; Raimondo prova l’affondo ma Ostigard lo contiene. Al 51’ il Grifone pareggia i conti con un gol di Vasquez che riesce a trasformare in oro il calcio d’angolo di Sow. Al 55’ è Ghedjemis a salire in cattedra, sfruttando al meglio la palla data da Calò e per poco non ribalta nuovamente il risultato. Al 65’ Bijlow salva il risultato mandando alto sopra la traversa il tentativo di Kvernadze. Un giro di lancette dopo è Oyono a sprecare da una posizione discreta. A dieci minuti dal termine è ancora bravo Palmisani a negare la gioia del gol a Vitinha da dentro l’area di rigore. Un minuto più tardi è il neo-entrato Meichtry a tentare la rete ma Masini sventa il pericolo mandando la palla in calcio d’angolo. All’86’ Kvernadze semina scompiglio nella retroguardia dei liguri, serve Calò che però non è tanto incisivo e Bijlow controlla senza problemi. Poco dopo arriva l’espulsione di Vitinha per un fallo di gioco lasciando il Genoa in inferiorità numerica negli scampoli finali del match. Al 92’ Bijlow salva i suoi con una strepitosa parata su Bubcek, nel calcio d’angolo successivo è Bracaglia a mandare il pallone sopra la traversa. La partita termina 1 a 1.

Genoa 1 – 1 Frosinone
(Kvernadze 13’; Vasquez 51’)

ammoniti: Cittadini, Ehizibue, Bracaglia, Vasquez
espulsi: Vitinha
recupero: 3’; 4’

Genoa: Bijlow, Marcandalli, Ostigard, Vasquez, Ehizibue (El Shaarawy 60’), Sow (Amorim 80’), Frendrup, Baldanzi (Messias 46’), Ellertson (Meichtry 80’), Osmajic, Colombo (Vitinha 70’) all. De Rossi

a disp. Mitaj, Amorim, Vitinha, Messias, Meichtry, Drameh, Sabelli, Traorè, Puczka, Otoa, Sommariva,Wiafe, Stolz

Frosinone: Palmisani, Oyono, Calvani, Cittadini (Monterisi 46’), Bracaglia, Calò, Masini, Ghedjemis (Fini 71’), Schmid (Hasa 71’), Kvernadze (Zerbin 88’), Raimondo (Bobcek 71’) all. Alvini

a disp. Amey, Birilgea, Pisseri, Cichella, Zerbin, Akpoguma, Monterisi, El Azzouzi, Fini, Hasa, Terzic, Fayed, Bobcek, Tchato, Desplanches

arbitro: Rapuano assistenti: Cavallina, El Filali IV uomo: Perenzoni
Var: Camplone Avar: Cosso

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Bruno Bertucci

Amante di tre sport in particolare: calcio, pallone e football. Difensore ad oltranza dei tifosi, quelli caldi. La scrittura unita alla passione non può che far nascere gemme preziose.

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