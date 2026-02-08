Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Serie A

Il Lecce ritrova la vittoria. Il Bologna si perde sulla via Emilia

Colpo dei salentini che conquistano un successo che mancava dallo scorso dicembre: Banda punisce l’Udinese nel finale. Di Francesco si allontana dal terz’ultimo posto. Il Parma si prende il derby emiliano e apre ufficialmente la crisi dei felsinei, giunti alla quarta sconfitta di fila: la risolve Ordonez al 95’.

Feb 8, 20262 Lettura
Nikola Stulic of US Lecce celebrates after scoring a goal during US Lecce vs Pisa SC, Italian soccer Serie A match in Lecce, Italy, December 12 2025

BOLOGNA – PARMA 0-1
95’ Ordonez

Non è certo un periodo positivo per il Bologna di Italiano che incappa nella quarta sconfitta consecutiva in campionato. Questa, probabilmente, ancora più dolorosa rispetto alle precedenti visto che si trattava del derby emiliano con il Parma e sicuramente più beffarda perché giunta nei minuti di recupero, dopo aver disputato buona parte di gara in inferiorità numerica (espulso Pobega al 18’). I ducali, dunque, fanno bottino pieno al “Dall’Ara” e si allontanano sempre più dalla zona retrocessione, ora distante ben 8 lunghezze. Come detto, si mette subito male l’avvio per i padroni di casa che perdono una pedina fondamentale del centrocampo: al 18’, infatti, l’ex Milan entra in maniera del tutto scomposta su Mandela Keita (gamba alta da dietro senza possibilità di prendere il pallone) e il direttore di gara Collu non può far altro che estrarre il rosso diretto. Nonostante il grave inconveniente, tuttavia, i felsinei riescono a rimanere in partita grazie a una fase difensiva molto attenta a soffocare sul nascere qualsiasi iniziativa dei gialloblù. Tanto che il primo tempo si chiude sullo 0-0. Nella ripresa gli ospiti cominciano a spingere sull’acceleratore alla ricerca del gol. Al 57’ Castro beffa il proprio portiere, ma l’autorete viene annullata per una posizione di fuorigioco. L’occasione più nitida, invece, capita sui piedi di Dallinga, che la spreca mandando alto sopra la traversa. Al 79’ il secondo giallo a Troilo permette di ripristinare l’equilibrio numerico. Nel finale, il Bologna tenta il tutto per tutto: all’89’, il tentativo di Orsolini si infrange contro il palo. Proprio quando la gara sembra avviarsi al pareggio, tuttavia, ecco il colpo di scena: al 95’, il neoentrato Ordonez lascia partire dal limite una conclusione che trova del tutto impreparato il portiere Skorupski. Per il Bologna è il colpo della beffa. La squadra di Vincenzo Italiano scivola sempre più giù in classifica, perdendo la quarta gara di fila in campionato e la quarta in casa dopo le disfatte con Atalanta, Fiorentina e Milan. Un dato che sintetizza al meglio il delicato momento attraversato dai felsinei, costretti ormai a dire addio alla zona europea.

LECCE – UDINESE 2-1
5’ Gandelman (L), 26’ Solet su rig. (U), 90’ Banda (L)

Vittoria preziosissima in ottica salvezza per il Lecce, che torna a prendersi tre punti dopo quasi due mesi di astinenza (12 dicembre contro il Pisa). È il primo successo nell’anno solare 2026 per l’undici di Eusebio Di Francesco e, tenuto conto che il prossimo turno proporrà la trasferta di Cagliari e che poi a “Via del Mare” sarà di scena l’Inter, il peso di questa vittoria va addirittura oltre i tre punti conquistati. Il mancato successo della Fiorentina – ieri sera contro il Torino – costringe ancora i viola, staccati di tre punti, all’inseguimento. L’1-0 del Lecce si concretizza dopo appena 5’: due scivoloni letali da parte dei giocatori bianconeri, permettono ai padroni di casa di servire Gandelman il quale con un preciso rasoterra riesce ad insaccare e a spezzare l’equilibrio. Al 26’ il pareggio su rigore, trasformato – in assenza di Davis – da Solet (penalty concesso per fallo di Gaspar in scivolata su Zemura). Gara che si risolve nel finale, quando Banda al 90’ trasforma in rete un calcio di punizione dal limite con un destro a giro, una parabola perfetta e imparabile per il portiere Okoye.

Avatar
Emanuele Tocchi

Serie A

