Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Europa League

Il Lille ringrazia Giroud, passano Nottingham, Panathinaikos e Genk

Si chiude la parentesi playoff di Europa League con le vittorie di Lille e Panathinaikos ai rigori. Il Celtic di misura contro lo Stoccarda, ma è fuori

Feb 27, 2026
BELGRADE, SERBIA - FEBRUARY 26: Olivier Giroud of LOSC Lille celebrates with teammates at full time after the UEFA Europa League 2025/26 Knockout Play-off Second Leg match between FK Crvena Zvezda and LOSC Lille at Stadion Rajko Miti? on February 26, 2026 in Belgrade, Serbia.

Si è conclusa anche questa parentesi di Europa League, relativa ai playoff in cui ha partecipato anche il Bologna di Vincenzo Italiano, il quale è riuscito a sconfiggere questa ‘maledizione’ contro le squadre norvegesi dopo la nazionale e la sconfitta dell’Inter in ‘Champions League’ contro il Bodø/Glimt. Adesso però è il momento di scoprire i risultati degli incontri, con tanti colpi di scena nella serata di ieri, partendo dalle sfide delle 18:45.

STELLA ROSSA-LILLA 0-2 (1-0)

Si inizia subito con una delle tante sorprese che riguarda la Stella Rossa degli ex Inter Stanković e Arnautović contro il Lilla: alla rete di Uchenna dell’andata rispondono infatti quelle dell’ex Milan Giroud e Ngoy, difensore belga, classe 2003. Chance importantissima per la squadra serba, che proprio in casa perde il match decisivo davanti ai propri tifosi, anche in maniera inaspettata considerando il potenziale della rosa e le qualità in campo. Ottima prova invece per gli uomini di Bruno Génésio, che nonostante le difficoltà in ‘Ligue 1’, riesce a stupire in Europa, portandosi avanti nella competizione.

VIKTORIA PLZEŇ-PANATHINAIKOS 2-2 (1-1 – 3-4 D.C.R)

Dopo il divertimento nella partita disputata in Grecia che scaturisce il 2-2 come risultato finale, Viktoria Plzeň e Panathinaikos si dividono la posta in palio ancora una volta nel match di ritorno per 1-1, ma il passaggio del turno lo si può decidere solo attraverso i supplementari e i calci di rigore. Le reti di Spáčil e Tetteh (nuovamente a segno dopo il primo incontro), non sono bastate per decretare una vincitrice nei tempi regolamentari e dunque la partita prosegue con 30’ aggiuntivi (da sottolineare anche l’espulsione di Hernández fino ai tiri dagli 11 metri. Proprio durante l’esecuzione dal dischetto, l’errore decisivo lo commette Cheick Souaré, centrocampista francese della squadra ceca, che di fatto apre la pista verso la qualificazione agli avversari. Risponde senza sbagliare invece Miloš Pantović, centrocampista serbo della squadra di Benítez, che prosegue dunque la sua avventura europea.

FERENCVÁROS-LUDOGORETS 2-0 (1-2)

La vittoria del Ludogorets in casa contro il Ferencváros aveva dato consapevolezza verso tutto il gruppo squadra, nonostante il match di ritorno in trasferta ancora da disputare. Sembrava essere in grado di poter gestire il vantaggio (anche se minimo) siglato da Son al 67’, ma il destino ha voluto altro. I timbri al cartellino di Kanichowsky al 14’ e Zachariassen al 30’ (subentrato all’ungherese Ötvös) hanno di fatto ribaltato nel primo tempo tutto quello che era stato fatto dagli avversari. Partita orchestrata bene per i padroni di casa, che dopo il doppio vantaggio non hanno avuto paura del Ludogorets, giocando con la mente lucida con l’obiettivo di centrare il passaggio del turno. La formazione bulgara ora dovrà concentrarsi esclusivamente su campionato e Coppa di Bulgaria, con le semifinali ancora in ballo da giocarsi contro il CSKA Sofia in programma ad aprile.

STOCCARDA-CELTIC 0-1 (4-1)

Nulla da fare dunque per il Celtic e rimonta che rimane solo un sogno per gli scozzesi, che dopo l’1-4 incassato in casa dovevano fare decisamente meglio per impensierire gli avversari. La sola rete di McCowan arrivata intorno al primo minuto di gioco ha riacceso le speranze, ma lo Stoccarda è stato bravo a difendere il risultato complessivo (che recita 4-2) con le unghie e con i denti, senza bisogno di allungare ulteriormente l’esito della sfida. Per i biancoverdi l’obiettivo ora è arrivare in fondo nel proprio campionato (attualmente situati al 3° posto in classifica, a -6 dalla vetta), e superare i quarti di finale contro il Rangers in programma il prossimo 08/03 in trasferta. La competizione prevede uno scontro secco, senza gli impegni “andata e ritorno”. La formazione tedesca, con questo passaggio del turno, è nel vivo in tutte le competizioni: in questi mesi rimanenti infatti si gioca il tutto per tutto, con la lotta per il 4° posto in ‘Bundesliga’, gli ottavi di questa competizione e le semifinali di coppa di Germania contro il Friburgo.

CELTA VIGO-PAOK 1-0 (2-1)

Si parte con il Celta Vigo, che vince anche la gara di ritorno dopo il successo dell’andata in Grecia contro il PAOK. L’unica rete siglata dagli avversari è bastata per accorciare le distanze e nulla più, perché ieri gli spagnoli hanno di fatto controllato l’andamento dell’incontro e siglato il gol che li porta dritti agli ottavi di finale. Continua il periodo positivo della formazione di Claudio Giráldez, ottenendo dunque la terza vittoria consecutiva dopo il match d’andata e il 2-0 rifilato al Mallorca in ‘Liga’. Il 6° posto in campionato rispecchia le prestazioni in questi mesi, e dovranno fare sicuramente meglio per ottenere una qualificazione prestigiosa nel finale di questa stagione. Il PAOK si prepara per scendere in campo verso le ultime sfide che li separano da qui a fine campionato, con la finale della Coppa di Grecia tutta da gustare il 25/04 contro l’OFI.

GENK-DINAMO ZAGABRIA 3-3 (3-1 D.T.S.)

L’1-3 del Genk contro la Dinamo Zagabria in Croazia avrebbe potuto abbattere definitivamente la squadra croata, soprattutto con il ritorno in trasferta. Invece gli avversari hanno dato del filo da torcere alla formazione belga, prima con Bakrar sul finale del primo tempo e successivamente con la doppietta di Stojković per sorpassare definitivamente e volare agli ottavi, ma così non è stato. La rete di Sor al 51’ ha rimandato il verdetto ai supplementari, ed è proprio in quel momento che i padroni di casa hanno dato il meglio di sé. Tra il 100’ e il 114’ i ‘puffi’ hanno messo definitivamente k.o. gli avversari, con il definitivo 6-4 che mette a tacere gli ospiti e sancisce la parola fine ad una partita meravigliosa.

NOTTINGHAM FOREST-FENERBAHÇE 1-2 (4-2)

Il Nottingham Forest dopo la sconfitta contro il Liverpool in ‘Premier League’ per 0-1, torna in Europa League per disputare il match di ritorno, che li vede in netto vantaggio contro il Fenerbahçe dopo lo 0-3 in trasferta nella partita d’andata. Gli ospiti, sotto nel punteggio, provano nell’impresa e riescono a portarsi in doppio vantaggio dopo soli 48’ con la doppietta personale del classe ’98 Kerem Aktürkoğlu, portando dunque in equilibrio l’incontro. Dopo soli 20 minuti ecco la rete che deciderà poi le sorti di entrambe le compagini dell’ex Chelsea Hudson-Odoi, raddoppiando di fatto il computo totale. Nonostante gli sforzi, gli uomini di Tedesco non reagiscono e sono costretti all’eliminazione. Gli inglesi compiono un capolavoro targato Pereira, ed entrano dunque tra le prime 16 in questo torneo.

 

