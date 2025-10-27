Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Ligue 1

Il Lione vince e aggancia il Marsiglia, il PSG si riprende la vetta

La squadra di Fonseca ribalta il risultato con lo Strasburgo e raggiunge De Zerbi al terzo posto. Goleada del Lille

Ott 27, 20251 Lettura
DECINES-CHARPIEU, FRANCE - OCTOBER 23: Corentin Tolisso of Olympique Lyonnais celebrates scoring his team's first goal with teammatesduring the UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD3 match between Olympique Lyonnais and FC Basel 1893 at OL Stadium on October 23, 2025 in Decines-Charpieu, France. (Photo by Pauline Figuet - UEFA/UEFA via Getty Images)

La nona giornata di Ligue 1 è stata consegnata agli archivi, con il campionato francese che, almeno in quest’avvio di stagione, si sta rivelando davvero avvincente. In testa, oggi, è ritornato il PSG, per via del ko del Marsiglia a Lens. La squadra di De Zerbi infatti, dopo essere stata in vantaggio grazie al goal di Greenwood, viene ribaltata dai padroni di casa grazie prima al pareggio su rigore di Edouard, e poi dall’autogoal dell’ex Inter Pavard. I parigini, dal canto loro, dominano a Brest grazie ad una doppietta di un altro ex Inter, Hakimi, e chiudono il match in pieno recupero con Doue, dopo che i padroni di casa sbagliano il rigore del possibile 1-2 con Del Castillo.

Al Monaco basta invece un goal di Salisu per liquidare la pratica Tolosa, mente il Lille travolge il Metz in casa per 6-1, in una partita senza storia: primo tempo chiuso con i padroni di casa in vantaggio 2-0 grazie ai goal di Igamane e Correia, mentre nel secondo tempo la squadra di Genesio dilaga, grazie alla doppietta di Correia, e ai goal di Perraud, Andre ed Haraldsson. Inutile il goal della bandiera di Sane.

Nel posticipo invece, successo per il Lione sul sorprendente Strasburgo di Panichelli, ancora in goal per il momentaneo vantaggio ospite. Ma la squadra di Fonseca ribalta la partita grazie prima all’autogoal di Doukoure e, nonostante il rigore sbagliato da Tolisso a fine primo tempo, riesce a vincere 2-1 con il goal al 91’ di Moreira, per tre punti che valgono il quarto posto a -2 dalla vetta. Nelle altre partite, ancora una sconfitta del Paris FC, stavolta in casa e per 1-2 contro il Nantes. Successo dell’Angers sul Lorient per 2-0, mentre sono corsare Nizza e Le Havre, rispettivamente per 1-2 e 0-1 su Rennes e Auxerre.

Redazione

