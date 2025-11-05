Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Champions League

Il Liverpool batte il Real, Psg ko col Bayern. Ok Arsenal e Tottenham

I Reds vincono 1-0 contro i Blancos, 2-1 dei bavaresi in casa dei Campioni in carica: Gunners ancora a punteggio pieno

Nov 5, 20252 Lettura
LIVERPOOL, ENGLAND - NOVEMBER 04: Conor Bradley of Liverpool battles for possession with Jude Bellingham of Real Madrid during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4 match between Liverpool FC and Real Madrid C.F. at Anfield on November 04, 2025 in Liverpool, England. (Photo by Justin Setterfield - UEFA/UEFA via Getty Images)

SLAVIA PRAGA- ARSENAL 0-3

E ci questa sono quattro. L’ Arsenal piega anche lo Slavia Praga e allarga la sua famiglia di vittorie di fila in Champions. Al 32′ Provod commette un fallo di mano ed è rigore per i Gunners che Saka trasforma. Al 1′ della ripresa Merino raddoppia di sinistro su cross di Trossard. Al 23′ sempre lui sigla di testa il 3-0 su punizione di Rice

TOTTENHAM- COPENHAGEN 4-0

Ritorno alla vittoria per il Tottenham contro il Copenhagen grazie a uno squillante 4-0. I padroni di casa sono rimasti in dieci per l’ espulsione di Johnson al 12′ della ripresa. Proprio lui al 19′ aveva sbloccato il risultato con un destro su filtrante di Xavi Simons. Al.6′ della ripresa Odobert raddoppia su assist di Kolo Muani. Al 19′ Van De Ven sigla il.3-0 su assist di Joao Palhinha. Quest’ ultimo al 22′ realizza il 4-0 su contropiede di Romero.

OLYMPIACOS- PSV EINDHOVEN 1-1

L’ Olympiacos prova a scappare ma il Psv ne annulla il vantaggio. Padroni di casa avanti al 17′ con Gelson Martins su assist di Chiquinho. Al 48′ della ripresa, in pieno recupero, Pepi pareggia sugli sviluppi di un calcio piazzato.

PARIS SAINT GERMAIN- BAYERN MONACO1-2

In una delle sfide clou del girone la spunta al Parco dei Principi il Bayern Monaco che acciuffa la quarta vittoria di fila condannando il PSG al primo stop dopo tre gare. Al 4′ Diaz, di destro da centro area, segna l’ 1-0 dei bavaresi. Al 32′ è lui a raddoppiare con un.destro da centro area. Al 7′ della ripresa lui stesso lascia gli.ospiti in dieci per un’ espulsione. Al 29′ il PSG prova a riportarsi in partita con un destro di Joao Neves ma vanamente.

ATLETICO MADRID- UNION SAINT GILLOISE 3-1

Dopo il.pesante cappao ‘ con l’ Arsenal, l’ Atletico Madrid si riscatta superando per3-1 l’ Union Saint Gilloise..Al 39′ Alvarez porta I locali in vantaggio su passaggio.di Simeone in contropiede. Al.48′ Griezmann raddoppierebbe ma la sua rete è annullata dopo il controllo con il Var. Al 27′ della ripresa, però, il raddoppio madridista si concretizza con un destro di Gallagher, al 35′ Suke accorcia le distanze. Al 51′ Llorente, in contropiede, sigla il 3-1.

BODOE GLIMT – MONACO 0-1

Prima vittoria del Monaco in Champions sul.campo.del Bodoe Glimt. La rete che decide la gara porta la firma di Balogun al 43′ su assist di Akliouche.

LIVERPOOL- REAL MADRID 1-0

Uno dei match clou della giornata tra Liverpool e Real Madrid si risolve di misura a favore dei primi che bussano così il.successo con l’ Eintracht Francoforte. La risolve al 16′ Mac Allister di testa su punizione di Szoboszlai.

0 Shares
Avatar
Cristiano Comelli

News Serie A

Articoli correlati

Vlahovic si sblocca ma la Juve non vince, 1-1 contro lo Sporting

Nov 5, 2025

Il Napoli non sfonda, l’Eintracht strappa il pari al Maradona

Nov 5, 2025

Juventus-Sporting, le probabili formazioni, orario, dove vederla in TV

Nov 4, 2025
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.