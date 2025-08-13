Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Calciomercato

Il Liverpool piomba su Leoni: assalto Reds al difensore

La buona stagione a Parma lo ha portato ad essere uno dei calciatori più appetibili in questa sessione estiva di calciomercato

Ago 13, 20251 Lettura
TIRANA, ALBANIA - MAY 25: Arne Slot, Head Coach of Feyenoord reacts during the UEFA Conference League final match between AS Roma and Feyenoord at Arena Kombetare on May 25, 2022 in Tirana, Albania. (Photo by Tullio Puglia - UEFA/UEFA via Getty Images)

In queste ultime ore, anche e soprattutto dopo l’annuncio del noto giornalista Fabrizio Romano, prendono sempre quota le possibilità che il giovane difensore italiano Giovanni Leoni possa trasferirsi all’estero per conquistare un posto da titolare nella rosa di Arne Slot.

Sono giorni molto importanti per il calciatore, che in questa stagione è stato accostato a diverse “big” italiane come Inter, Juventus e Milan, ma l’offerta dei club non si è mai avvicinata a quella richiesta dalla dirigenza del Parma.

IL MERCATO DEL LIVERPOOL STRATOSFERICO E LA VOGLIA DI NON FERMARSI

Proprio per questo si avvicina sempre di più l’opzione del club inglese, che in questo mercato si è sbizzarrito acquistando calciatori costosi del calibro di Wirtz e Frimpong dal Bayer Leverkusen, Ekitiké dall’Eintracht Francoforte e altri calciatori, arrivando a spendere più di 200 milioni di euro.

In questo fine settimana comincerà la Premier League, e proprio per questo l’allenatore vuole la propria rosa già pronta e che abbia la possibilità di raggiungere traguardi importanti, arrivando in fondo il più possibile soprattutto in Champions League, eliminati lo scorso anno dal PSG Campione d’Europa grazie alle parate incredibili di Gigio Donnarumma ai calci di rigore, e che adesso clamorosamente rischia di andare via da Parigi, soprattutto dopo non essere risultato tra i titolari in occasione della finale di Supercoppa Uefa contro il Tottenham in programma questa sera.

Giovanni Leoni sarebbe anche disposto a giocare fuori dall’Italia, portando esperienza internazionale, utile per la Nazionale Italiana del nuovo commissario tecnico Gennaro Gattuso e tanti soldi nelle casse del Parma, che potrebbero essere investiti in altre opportunità di mercato, come giovani di prospettiva o giocatori forti per aumentare il livello della rosa.

LEONI-LIVERPOOL: TRATTATIVA NON DEL TUTTO CONCLUSA

Il tutto, però, non è ancora stato deciso e i ‘Reds’ ora hanno molta fretta di chiudere in vista del campionato oramai alle porte. Si cerca in questi giorni l’intesa con il club italiano, ma non dovrebbe essere una trattativa complicata considerando la grande capacità economica della squadra inglese, disposta anche ad alzare l’offerta senza alcun problema, a differenza delle squadre italiane, che oramai vedono sfumare l’ennesima trattativa che sembrava essere alla portata.

