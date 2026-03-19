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Champions League

Il Liverpool travolge il Galatasaray, Barça e Atletico ai quarti

I 'Reds' ribaltano il ko dell'andata vincendo 4-0 ad Anfield. Ai quarti derby spagnolo tra i blaugrana e i colchoneros

Mar 19, 20262 Lettura
LIVERPOOL, ENGLAND - MARCH 18: Mohamed Salah of Liverpool celebrates scoring his team's fourth goal with teammates Dominik Szoboszlai, Hugo Ekitike and Ryan Gravenberch during the UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg match between Liverpool FC and Galatasaray SK at Anfield on March 18, 2026 in Liverpool, England. (Photo by Alex Pantling - UEFA/UEFA via Getty Images)

BARCELLONA- NEWCASTLE 7-2

Goleada e passaggio ai quarti di Champions League. Il Barcellona demolisce con un netto 7-2 il Newcastle e avanza di un’incollatura nella competizione. Dopo un primo tempo equilibrato, nella ripresa i catalani hanno innestato la marcia veloce e preso il largo. Al minuto 6 Raphinha, su assist di Fermin Lopez, porta in vantaggio i catalani. Il Newcastle perviene però al pareggio al 15′ con Elanga su filtrante di Hall. Al 18′ i catalani tornano avanti con un destro da distanza ravvicinata di Bernal su imbeccata di testa di Martin ma il Newcastle, al minuto 28. ripareggia con un destro di Elanga che si garantisce la doppietta personale. Al 52′ Raphinha subisce fallo da Trippier e il Barcellona beneficia di un calcio di rigore che Lamine Yamal trasforma. Al 6′ della ripresa Fermin Lopez, su filtrante di Raphinha, allarga ulteriormente il fossato siglando il 4-2. I Magpies non danno segni di reazione e i catalani ne approfittano per affondare ancora la lama all’11’ con un’incornata di Lewandowski su corner di Raphinha. Sempre lui, al minuto 16, su filtrante di Lamine Yamal, segna la rete del 6-2. Un destro di Raphinha al minuto 27 sancisce il definitivo 7-2 con la doppietta personale del giocatore.

TOTTENHAM- ATLETICO MADRID 3-2

E’ una vittoria ma non è sufficiente. Il Tottenham si impone in casa contro l’Atletico Madrid con un rigore all’ultimo minuto per 3-2 ma i colchoneros passano il turno e volano ai quarti in virtù del 5-2 a favore dell’andata. Al 30′ Kolo Muani sbuca di testa su cross di Tel e porta in vantaggio i padroni di casa. Al 2′ della ripresa Alvarez finalizza con un destro nel modo migliore un contropiede condotto dall’ex Atalanta Lookman e porta i colchoneros al pareggio. Il Tottenham ritorna però avanti al minuto 7 con un destro dal limite di Xavi Simons su assist di Gray. Al 30′ Hancko, di testa, su corner di Alvarez, riporta la sfida in parità. Al 45′ Jimenez ferma fallosamente Xavi Simons ed è rigore per i padroni di casa che lui stesso trasforma per il 3-2.

LIVERPOOL- GALATASARAY 4-0

Passivo ampiamente ribaltato e biglietto per i quarti di finale. Il Liverpool travolge per 4-0 il Galatasaray e avanza in Champions League. Al 25′ Szoboszlai, su corner di Mac Allister, porta i Reds in vantaggio con un tiro di sinistro angolato. Al 47′ Jakobs commette fallo su Szoboszlai ed è rigore per la squadra di Slot. Dagli undici metri, però, Salah si fa parare la conclusione da Cakir. Al 6′ della ripresa l’ex Eintracht Francoforte Ekitikè, di sinistro e su assist di Salah, porta i padroni di casa al raddoppio. Due minuti dopo Gravenberch, di sinistro, sigla il 3-0. Al 17′ Salah cala il poker con un sinistro da fuori area su suggerimento dell’ex Bayer Leverkusen Wirtz.

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Cristiano Comelli

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