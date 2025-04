Il Marsiglia affonda, Champions a rischio! Tris del Lione

Nella domenica in cui mediaticamente l’attenzione è tutta per il ciclismo vista la Parigi – Roubaix, calcisticamente l’attenzione sa la prende tutta il Monacò, formazione del Principato che si aggiudica il derby della Costa Azzurra contro il Marsiglia nel sabato della ventinovesima giornata di Ligue 1: la squadra di Roberto De Zerbi cade 3-0 sotto i colpi di Minamino (34′), Embolo (58′) e Zakaria (82′), facendosi così superare in classifica dai rivali. Bene il Lilla, che supera il Tolosa in trasferta. Finisce 2-2 tra Strasburgo e Nizza, con finale thriller. Prima del calcio d’inizio il Marsiglia era secondo con 52 punti, ma al tempo stesso avevamo ampiamento0 preannunciato, quanto difficile sarebbe stata la lotta per il secondo gradino del podio, tanto che il team monegasco con la vittoria nel derby ha scavalca la formazione marsigliese, portandosi in seconda posizione facendo cosi scivolare l’OM in terza posizione.

Ma il programma del sabato non si esaurisce solo con il derby della Costa Azzurra, perché il Lilla di Genesio, in casa del Tolosa, riesce ad imporsi 2-1 vincendo un match delicatissimo per la sua classifica grazie alle reti di Fernandez-Pardo e Bekker, che rendono inutile la rete del momentaneo pareggio di Cresswell. A chiudere il sabato , è lo Strasburgo, che tra le mura amiche viene bloccato sul 2-2 dal Nizza. Nel primo tempo, al 38′, passano in vantaggio i rossoneri con Bard, ma in avvio di secondo tempo, le reti di Emegha e Amo-Ameyaw consentono ai padroni di casa di portarsi momentaneamente sul 2-1 ,quando il match sembra concluso arriva però, l’incredibile pareggio degli ospiti con Ndayishimiye, che spedisce il match agli archivi con il definitivo 2-2 che consente al Nizza di restare a -2 dalla zona Champions.

Successo importante e pesante quello firmato dal Lione, che in casa dell’Auxerre riesce ad imporsi per 3-1, portandosi a quota 51 punti che gli consentono di entrare sulla ruota del Marsiglia distante un solo punto, ma anche in quella del Monacò distante sole due lunghezze. Vittoria pesante ma in chiave salvezza, anche quella centrata dall’Angers, che superando per 2-0 l’ormai retrocesso Montpellier, tocca quota 30 punti compiendo un passo deciso verso il mantenimento della categoria, stesso discorso per il Rennes che superando per 5-1 il Le Havre, tocca quota 35 punti navigando a sole 5 lunghezze dalla salvezza matematica. Si muove ma di poco anche il Sant’Etienne, che tra le mura amiche blocca un Brest ormai salvo, su di un pirotecnico 3-3.