Il Milan accelera sul nuovo direttore sportivo, c’è un favorito

Come riporta Sky Sport, il Diavolo si è mosso in maniera decisiva per rinforzare la società. La ricerca di un nuovo direttore sportivo sembra essere arrivata al momento decisivo per il club rossonero. Il Milan punta forte su Fabio Paratici, per questo motivo nella mattinata di oggi l’amministratore delegato Giorgio Furlani è volato in missione a Londra per convincere l’ex dirigente di Juve e Tottenham. La virata è stata netta, la trattativa potrebbe essere alle battute finali dopo i primi incontri della settimana scorsa, la speranza di entrambe le parti è di chiudere nelle prossime ore in modo positivo, per poi formalizzare l’accordo a metà aprile.

A quel punto l’organigramma societario sarà più chiaro e definito e la società potrà cominciare a lavorare anche in chiave di programmazione futura, a iniziare dal prossimo mese di giugno quando la squalifica di Paratici giungerà al termine (dal 20 aprile scorso il ds ha lasciato gli Spurs in seguito all’inibizione comminatagli in seguito al caso relativo alle plusvalenze fittizie che ha stravolto tutta la dirigenza juventina).

Da archiviare il più in fretta possibile anche la presente stagione dei rossoneri, con la qualificazione nell’Europa dei grandi che appare sempre più difficile, l’incombenza di dover giocare la prossima Europa League che infastidisce la dirigenza e le alte probabilità di dover sostituire l’allenatore, visti i proclami tutt’altro che entusiasti di mister Conceicao. La speranza dei tifosi è di avere al più presto un’arma dirigenziale in più, nonché uno degli artefici di uno dei cicli più vincenti della storia recente in serie A, dati i trofei vinti dalla Juventus con Paratici come diesse. Riuscirà il dirigente emiliano a replicare i suoi successi in quella che con ogni probabilità sarà la sua nuova casa?