Il Milan batte la Roma e vola in semifinale di Coppa Italia

Il Duomo finisce per brillare più del Colosseo. Il Milan manda in frantumi i sogni di gloria della Roma in Coppa Italia superandola al Meazza per 3-1. I giallorossi hanno fornito una buona prova e hanno visto la fortuna voltare loro le spalle in occasione della traversa colpita da Pisilli alla mezz’ora del primo tempo ma i rossoneri sono stati bravi a spegnere ogni tentativo della squadra di Claudio Ranieri di ritornare in partita. Protagonista della partita è stato l’ex di turno Abraham che ha confezionato una doppietta. Eì proprio lui a colpire al 16′ della prima frazione su suggerimento di Theo Hernandez. La Roma non sembra accusare il colpo e prova a rimettersi in equilibrio con un tiro di Shomurodov dal limite al 23′ che impegna Maignan in un intervento plastico per alzare oltre la traversa.

Alla mezz’ora i giallorossi vanno a un soffio dalla rete del pareggio con Pisilli che fa tremare i legni della porta rossonera imbeccato da Angelino. Non vanno a buon fine nemmeno due ulteriori tentativi di Dybala prima dal limite con Maignan pronto alla deviazione in corner e poi su cross di Angelino. Proprio quando i giallorossi sembrano riprenderla la squadra di Sergio Conceicao affonda per la seconda vola la lama al minuto 42 con Abraham che scavalca Svilar su assist di Theo Hernandez dimostrando la granitica intesa tra i due già emersa in occasione della prima rete.

Nella ripresa il Milan potrebbe dilagare se la traversa non respingesse al minuto 5 un’incornata di Walker. La Roma ci crede e, quattro minuti dopo, accorcia le distanze con Dovbyk che sbuca bene su un cross del sempre ispirato Angelino e sfrutta una deviazione di Walker per infilare Maignan. Al 27′ i rossoneri spengono definitivamente le speranze dei capitolini con Joao Felix che infila Svilar con un pallonetto sfruttando un assist di Gimenez. Quattro minuti dopo la Roma si fa ritornare il sorriso con un’autorete di Reynders su cross di Dovbyk ma la rete è annullata per fuorigioco. Quando il tiro di Pellegrini al minuto 38 si spegne a lato la Roma capisce che dovrà salutare la competizione e il Milan di poter continuare a frequentarla con ambizioni di gloria.