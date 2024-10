Il Milan cade 1-0 a Leverkusen, l’Inter cala il poker

Dopo il pareggio contro il Manchester City, l’Inter trova il successo contro la Stella Rossa e prende quota. L’ampio turnover di mister Inzaghi stavolta dà i suoi frutti complice anche l’avversario di poco conto che si è trovato davanti. Nonostante un possesso palla equilibrato rispetto a quello che ci si potrebbe aspettare, è la qualità dei nerazzurri sotto porta a fare la differenza. Con due gol annullati per fuorigioco nella prima frazione, a portare il biscione in vantaggio è la punizione al 11′ di Calhanoglu complice anche la deviazione dell’ex milanista Rade Krunic. L’Inter però non si accontenta di un solo gol di vantaggio, vuole chiuderla e al 59′ arriva finalmente la rete stavolta regolare di Arnautovic su assist di Taremi. Al 64′ spazio anche per il capitano Lautaro Martinez che subentra proprio all’austriaco e nel giro di 7 minuti trova anch’esso la rete che vale il 3-0 ancora sul passaggio di Taremi che di forza e grinta serve il compagno. E dopo due assist, l’iraniano si concede anche la gioia del primo gol in maglia nerazzurra davanti ai suoi nuovi tifosi a cui dedica la rete. L’Inter sale così a quota 4pt, tra tre settimane sarà impegnata in Svizzera contro lo Young Boys che ha subìto un umiliante 5-0 dal Barcellona.

Il Milan crolla ancora ma se contro il Liverpool ha meritato la sconfitta, contro il Bayer Leverkusen un pareggio poteva anche starci. Alla BayArena si è giocato un tempo per parte. A partire forte e con il piede giusto è la squadra di casa che fin da subito ha schiacciato il Milan nella propria metà campo e costruito una serie di azioni offensive per cercare già nei primi minuti il sorpasso. I rossoneri d’altro canto vengono colti di sorpresa da questo inizio di partita degli avversari e a tratti sembrano anche intimoriti e spaesati a tal punto da commettere errori banali che in un primo momento potevano anche costare caro complice l’1-0 inizialmente segnato dagli avversari con Boniface e poi annullato per loro fortuna per offside. Il gol annullato funge però da campanello d’allarme per gli uomini di Fonseca che pian piano cercano di prendere le misure e venire fuori.

E dopo quindi una partenza un po’ traumatica, i rossoneri approfittano dell’intervallo per confrontarsi e dagli spogliatoi escono più spavaldi. Il diavolo infatti cambia approccio ma al 51′ viene punito dalla rete del nigeriano Boniface che stavolta può festeggiare. Al 62′ entra Morata per dare una scossa e tentare quanto meno di agguantare il pari ma tra un’occasione e l’altra i tedeschi non si scompongono. A 10 dalla fine con un tiro dalla distanza ci prova anche Theo Hernandez ma la sua conclusione si imbatte sulla traversa, Morata prova poi ad avere la meglio sulla ribattuta ma il suo colpo di testa esce fuori di un soffio. Allo scadere poi c’è un contatto dubbio al limite dell’area di rigore tra Hincapie e Loftus Cheek con il possibile fallo del primo ma per il direttore di gara che lascia proseguire e il var che non interviene, non c’è nulla. Il Milan resta così ancora a 0 in fondo alla classifica. Il prossimo 22 Ottobre ospiterà il Club Brugge.