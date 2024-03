Il Milan cala il poker, Slavia Praga sconfitto 4-1! Quarti vicini

MILAN- SLAVIA PRAGA 4-2

Partenza con il piede giusto. Il Milan supera al Meazza lo Slavia Praga per 4-2 e si pone in decisa condizione di vantaggio per la sfida di ritorno in programma la settimana prossima nella capitale ceca. Dopo un avvio decisamente favorevole agli ospiti, la squadra di Stefano Pioli è riuscita a prendere in mano la partita, complice anche l’espulsione nelle file dei cechi di Diouf al 19′ della prima frazione. Nonostante l’inferiorità numerica, sotto di 1-3, lo Slavia era riuscito a riavvicinarsi ma poi i rossoneri hanno chiuso il discorso definitivamente.Il Milan prova a pungere al 7′ con una punizione di Florenzi che Stanek blocca. Al 10′ è sempre lui a calciare un’altra punizione concessa per fallo di Holes su Giroud ma la palla termina oltre la traversa. Lo Slavia Praga prova a prendere le contromisure al 12′ con Diouf che però sciupa tutto dopo un ottimo passaggio di Dorley. Al 15′ i cechi gettano alle ortiche un’altra occasione per passare in vantaggio con Doudera che colpisce malamente su invito di Provod. Al 16′ Slavia Praga ancora in evidenza con Chytil che, per poco, non giunge di testa a deviare verso la porta di Maignan un traversone di Vlcek.

L’avvio della contesa è favorevole allo Slavia Praga che si è presentato al Meazza orfano di ogni timore reverenziale. Al 23′ Darley crossa per Doudera il cui tiro non è preciso. Al 26′ gli ospiti si complicano la vita rimanendo in dieci uomini per l’espulsione di Diouf, reo di avere commesso un fallo da tergo su Pulisic, rosso diretto per lui. Lo Slavia continua però a farsi preferire contro un Milan troppo contratto e al 29′ Doudera, pescato da un filtrante di Provod, potrebbe fare il botto ma Maignan capisce tutto e sventa. Al 32′ Florenzi prova subito a far sfruttare al Milan la superiorità numerica con un tiro dal limite ma Stanek ci arriva. Non sbaglia invece Giroud che, dopo una serie di forcing dei cechi, toglie al Milan le castagne dal fuoco al minuto 34 insaccando di testa su tiro cross di Rafael Leao. Lo Slavia Praga non sembra accusare il colpo e al 36′ si rimette in carreggiata con Doudera che approfitta di un errore di disimpegno di Reijnders e scaglia un violento tiro al volo dal limite non lasciando scampo a Maignan. Tutto da rifare per un Milan in ampia balia dell’asfissiante manovra ospite.I rossoneri cercano di tornare avanti al 38′ con Giroud che stacca di testa su cross di Adli ma non crea problemi a Stanek. Al 41′ è Loftus- Cheek a provarci ma il tiro è deviato a lato da Holes. Sugli sviluppi del susseguente corner, Gabbia interviene di testa con buona scelta di tempo ma Stanek blocca. Il Milan sembra reattivo e al 42′ raccoglie i frutti della sua continua offensiva ritornando in vantaggio con Reijnders che scaglia un violento tiro da fuori area su assist di Florenzi. La rete del nuovo vantaggio mette le ali alla squadra di Stefano Pioli che al 46′ prende ulteriormente il largo con Loftus- Cheek, bravo a superare Stanek di testa su corner calciato da Florenzi, più che mai punto di riferimento dei rossoneri sia in fase di conclusione sia come rifinitore.

I rossoneri vanno così al riposo in vantaggio per 3-1 contro uno Slavia Praga coriaceo nei primi minuti ma poi calato dopo l’espulsione di Diouf, Il Milan ricomincia senza Florenzi, tirato fuori dalla mischia da Pioli che dà spazio a Calabria. Al 4′ della ripresa il Milan potrebbe ampliare il bottino ma Rafael Leao, di piatto, su suggerimento di Theo Hernandez, conclude sul fondo. All’8′ Pulisic prova a proporre un tema con un cross che però nessuno raccoglie.Al 10′ Loftus- Cheek si invola sulla fascia di competenza ma Zmrzly lo chiude in corner. Sugli sviluppi di quest’ultimo, all’11’, Tomori mette a lato di testa sprecando l’occasione per il 4-1 rossonero. Al 20′ lo Slavia Praga, che stoicamente prova a fare la partita in inferiorità numerica, si riavvicina con Schranz che ha la meglio su Theo Hernandez su punizione di Provod e, di destro, infila Maignan. Al 24′ il Milan prova a riallungare con un’incornata di Giroud su punizione di Adli che si perde però a lato. Al 30′ Calabria effettua un cross non preciso, Pulisic prova a creare problemi alla retroguardia ceca ma non riesce nell’intento. Al 35′ lo Slavia Praga ci prova con Doudera che spara però in curva. Al 39′ Jovic ha l’occasione per il 4-2 su assist di Rafael Leao ma manda sul fondo. Al 40′, però, Pulisic non sbaglia toccando in rete un tiro di Rafael Leao che aveva già ingannato Stanek. Milan di nuovo avanti con un vantaggio che lo potrebbe tranquillizzare in vista della sfida di ritorno. Lo Slavia Praga non punge più e i rossoneri portano a casa la partita e attendono con fiducia il ritorno in terra ceca tra una settimana.