Il Milan c’è, che vittoria a San Siro! Il Dortumund batte 2-0 il Newcastle

Il Milan rientra in piena corsa agli ottavi grazie alle due perle di Leao e Giroud che nel momento del bisogno hanno risposto presente. Tra l’atteso ritorno amaro dell’ex Donnarumma e la partita in sè che portava un enorme peso alle spalle per i rossoneri, a San Siro il divertimento e le emozioni non sono mancate. La squadra di Pioli ha avuto la forza di reagire al gol subìto al 9′ e a rimontare del tutto il risultato. Il Diavolo infatti nonostante fosse partito con l’atteggiamento giusto dopo 9 minuti è arrivato il gol dell’ex Inter Milan Skriniar a tagliargli le gambe. Un pezzo di qualificazione passava però da questa gara e il Milan non poteva permettersi di piangersi addosso e dopo la rete incassata è ripartito come se nulla fosse e nel giro di 3 minuti ha agguantato il pari con un super gol del suo 10 Rafael Leao che sulla respinta di Donnarumma al tiro di Giroud, di rovesciata nell’area piccola sigla la sua prima rete stagionale in Champions. Dembele dall’altro lato prova il 2-1 ma la traversa gli nega la gioia.

I rossoneri sanno bene che per qualificarsi al turno successivo non basta il pareggio e nel secondo tempo al 50′ mettono a segno il gol della ribalta definitiva con il colpo di testa di Giroud su assist al bacio di Theo. Lo stesso Theo che al 63′ su punizione tenta la zampata vincente dove un gran Donnarumma respinge però la conclusione. Gli uomini di Pioli continuano ad affacciarsi nell’area piccola anche con Okafor negli ultimi minuti ma l’estremo difensore non si lascia superare. I parigini dall’altro lato che non avevano creato nulla di che per tutto il secondo tempo ci provano all’ultimo con Kang-In Lee ma il suo tiro si imbatte però sul palo. Dopo aver battuto quindi il Milan tra le mure casalinghe, la formazione di Luis Enrique esce da San Siro con 0 punti facendosi così scavalcare dal Dortmund di un punto. I rossoneri ritornano in carreggiata e inseguono i francesi e i tedeschi che incontreranno prossimamente.

Il Borussia Dortmund che aveva sconfitto il Newcastle in Inghilterra 1-0 si ripete anche davanti ai propri tifosi vincendo 2-0. N. Fullkrug e J. Brandt di contropiede su assist di K. Adeyemi proiettano i giallo-neri al primo posto in classifica. La gara al Signa Iduna Park non è stata particolarmente entusiasmante. Gli Inglesi hanno provato in qualche modo a evitare il ko con Joelinton con due occasioni ma non ci sono riusciti. La squadra di Howe resta così ferma a quota 4 all’ultimo posto e nel prossimo turno dovra fare i conti con Mbappè e compagni al Parc des Princes che all’andata ha saputo però domare uscendone vincente dall’incontro.