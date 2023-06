Dopo l’addio di Maldini il Milan pensa al futuro, Openda nel mirino

Parola d’ordine ringiovanire. Il Milan ha bisogno di un attaccante affidabile come Giroud ma al tempo stesso di uno che possa in primis dargli un ricambio da un punto fisico, l’attaccante ha spento 37 candeline, sia da un punto di vista realizzativo in quanto il n.9 rossonero da anche garanzia di gol. Origi non è riuscito ad imporsi nel gioco di Pioli e quando è stato chiamato in causa è stato deludente, stesso discorso per Rebic che è un lontano parente del giocatore ammirato due stagioni fa e poi c’era Ibra che sicuramente dava un peso diverso all’attacco ma i suoi continui acciacchi fisici lo hanno costretto al ritiro.

Dunque il diavolo è alla ricerca di un attaccante e in queste ora sta circolando il nome di: Lois Openda. Il classe 2000 è stato un assoluto protagonista con il Lens, il belga ha infatti realizzato 21 gol portando la squadra in Champions League chiudendo al secondo posto in Ligue 1 ad un punto dal PSG. Su di lui ci sono le mire di diversi club europei tra cui il Lipsia. Dalla Germania sono sicuri che vestirà la maglia dei proprietari della Red Bull, un accordo che si aggira attorno ai 30 milioni di euro.

Tuttavia l’attuale situazione societaria milanista non aiuta questa operazione, perché il giocatore era seguito da tempo da Massara e aveva mostrato un certo interesse per la Milano rossonera. Ora che il DS non c’è più così come Maldini, la squadra tedesca ha più campo libero per poter andare sul giocatore che vuole trovare al più presto una nuova sistemazione. Chiunque prenderà il posto del duo Maldini-Massara ha un compito importante: ringiovanire l’attacco del Milan.