Il Milan è in semifinale, inutile il gol di Osimhen al 93′

Napoli-Milan 1-1 (0-1)

43′ O. Giroud (M), 90+3′ V. Osimhen (N)

Il Napoli come insegna la storia non regge la pressione, non riesce nell’impresa e contro il Milan termina il suo cammino in Champions. Tra fuochi nella notte e ambiente caldo per tutta la settimana e durata della partita con il pubblico in attesa e in ansia per questo ritorno, quello sceso in campo è stato un Napoli che ha deluso le aspettative. La squadra di Spalletti ha provato sin da subito a chiudere il Milan nella sua metà campo ma è mancata sempre nell’ultimo tiro, quello più importante. Gli azzurri infatti fanno molto possesso palla ma arrivati poi in area o venivano disinnescati dalla difesa rossonera o mancavano la porta.

La prima vera occasione della partita capita dopo 23 minuti ed è in favore del Milan con il rigore guadagnato da Leao (entrata nettamente in ritardo di Mario Rui) ma non trasformato da Giroud dove trova le mani di Meret. Al 27′ è ancora la squadra di Pioli con Giroud a provarci ma il portiere ex Spal non si fa sorprendere respingendo il tiro da terra con la gamba. Al 36′ intervento dubbio di Leao in scivolata su Lozano in area ritenuto però regolare in primis sia dall’arbitro in campo che non fischia e sia dal Var che dopo un rapido check fa segno di proseguire.

Sulla soglia della fine del primo tempo arriva il vantaggio dei rossoneri targato Leao-Giroud con la solita e irrefrenabile cavalcata del brasiliano in maglia numero 17 e il gol a porta vuota del francese che accompagna tutta l’azione per poi buttare dentro la palla dell’1-0. Nel secondo tempo con un Milan interessato a gestire il risultato, i padroni di casa non riescono ad imporsi e ad essere cattivi sotto porta. A 20 dalla fine i campioni d’Italia in carica provano a liberarsi dal pressing avversario mandando a vuoto i calciatori azzurri con una grande uscita dal basso ma il tutto viene vanificato dall’errore di Leao con la palla consegnata nei piedi di Juan Jesus.

A 10 dalla fine il Napoli ha finalmente l’occasione di riaprire il risultato malgrado il tempo rimasto sia poco ma Kvarashelia dal dischetto si fa ipnotizzare da Maignan il quale respinge il tiro confermandosi un punto fermo del Milan. Al 90+3′ gli uomini di Spalletti trovano il pareggio con Osimhen di testa quando ormai però è troppo tardi e infatti dopo qualche secondo il direttore di gara fischia la fine spegnendo le speranze azzurre. In semifinale ci va il Milan. Complimenti alla squadra di Pioli che ha tenuto botta al Napoli giocandosi bene le sue carte, una su tutte Calabria che ha annullato completamente un Kvarashelia un po’ troppo frenetico. E nell’attesa di conoscere l’avversario della doppia sfida di Maggio che a meno di clamorosa impresa saranno i cugini rivali, il Milan si gode la festa.