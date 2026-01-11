Il Milan salva il punto nel finale. Lecce in 9 e ribaltato

LECCE – PARMA 1-2

1’ Stulic (L), 64’ Thiago Gabriel su aut. (P), 73’ Pellegrino (P)

Il nuovo anno per il Lecce di Di Francesco non è certo cominciato sotto i migliori auspici: dopo il ko interno con la Roma nel turno infrasettimanale, i salentini subiscono la seconda sconfitta consecutiva in casa e perdipiù in uno scontro diretto in ottica salvezza. A fare festa questa volta è il Parma, al termine di in gara rocambolesca e che ha visto due espulsioni fra i giocatori giallorossi. Ma è stata certamente la prima – quella comminata a Banda al 57’ – a risultare decisiva e penalizzante per l’undici di casa. Lecce che aveva avuto il grande merito di andare immediatamente in vantaggio dopo appena 50’’ dal fischio d’inizio dell’arbitro Marinelli, grazie alla girata di Stulic. Avvio shock per i ducali. L’intuizione del tecnico abruzzese, che aveva scelto Stulic per rimpiazzare l’infortunato Camarda, dunque, si era subito rivelata vincente. La formazione di Cuesta non sembra proprio essere in giornata di grazia, poco reattiva e incapace di ripartire quando ne ha le possibilità. È, anzi, il Lecce a sfiorare il raddoppio ma il palo nega la gioia del gol a Maleh. Si rientra negli spogliatoi con il minimo scarto in favore dei padroni di casa. Nella ripresa, gli emiliani crescono d’intensità e tentano quantomeno ad avvicinarsi maggiormente in area avversaria. Il break è comunque in favore di Banda che si divora una ghiottissima chance per il colpo della capitolazione. Poi lo stesso centrocampista, però, al 57’ macchia irrimediabilmente una prestazione fin lì abbastanza positiva, entrando in maniera dura e a gamba tesa su Delprato e viene giustamente espulso (con l’ausilio del Var), lasciando i suoi in inferiorità numerica. Da qui inizia una nuova partita e a salire in cattedra è Bernabé: il catalano prima fa tremare la traversa con una potente conclusione da fuori, poi propizia l’autorete di Thiago Gabriel al 64’. Lecce completamente in tilt e incapace di ripartire. Al 73’ arriva il sorpasso: dall’angolo scaturito dai piedi di Bernabé, si catapulta di testa Pellegrino che fa esultare i tifosi accorsi dal capoluogo emiliano. Poco dopo, Oristanio colpisce il terzo legno dell’incontro. Il nervosismo si taglia a fettine e, in pieno recupero, Gaspar si fa cacciare per un fallo di reazione. Su questo episodio scorrono i titoli di coda sullo stadio “Via del Mare”. Il Parma raggiunge quota 21 e si allontana sempre più dalla zona retrocessione. Per i ducali è la quarta trasferta consecutiva senza sconfitte. Il Lecce è costretto a leccarsi le ferite dopo un buon primo tempo.

FIORENTINA – MILAN 1-1

66’ Comuzzo (F), 89’ Nkunku (M)

Uno a uno significa secondo pareggio consecutivo per entrambe: questo punto per i viola serve ancora a muovere la classifica nella giusta direzione, avviando una mini striscia positiva giunta oggi a quota 3 gare; quella milanista ne può contare ben 18 di partite senza sconfitte, ma ovviamente per una valutazione completa del punto appena conseguito sarà certamente necessario attendere l’esito di Inter-Napoli, in programma questa sera. Di certo non è fuori luogo chiedersi che valore potrebbe avere la classifica rossonera senza i punti lasciati per strada contro le squadre di seconda fascia. Squadre di seconda fascia a cui, oggi, non ha sicuramente appartenuto la Fiorentina. Compagine viola che in difficoltà nel corso del primo tempo, ha rischiato di subire in più circostanze il gol dello svantaggio, ma Pulisic non è stato preciso in fase di conclusione e quando ha tentato di superare il portiere avversario si è trovato un De Gea strepitoso a negargli la rete esterna (è apparsa comunque buona l’intesa con il nuovo arrivato Fullkrug). Il pallone poi che la Fiorentina ha sfruttato ci porta già alla ripresa. Al 66’ sul preciso calcio d’angolo battuto da Gudmundsson, ha svettato e colpito di testa Comuzzo che ha battuto sul palo più lontano Maignan. Il pareggio nel finale (89’), grazie alla botta ad incrociare di Nkunku ben servito da Fofana. La Fiorentina ha chiuso in attacco, arrivando più volte vicina al gol del 2-1. Clamorosa la traversa colpita dal nuovo acquisto Brescianini in pieno recupero. Al triplice fischio da segnalare gli applausi convinti del pubblico locale, con l’intero stadio “Franchi” che, per una volta e al contrario di quanto era successo in diverse occasioni quest’anno, ha tributato il giusto sostegno alla prova convincente dei propri beniamini.