Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Serie A

Il Milan salva il punto nel finale. Lecce in 9 e ribaltato

La Fiorentina ferma la corsa dei rossoneri, i gol tutti nella ripresa: a Comuzzo risponde Nkunku. La squadra salentina va in rete dopo appena 50’’ con Stulic, poi l’espulsione di Banda cambia volto alla gara: il Parma ne fa due e porta a casa tre punti preziosi in chiave salvezza. Nel finale rosso anche a Gaspar.

Gen 11, 20263 Lettura
Adrien Rabiot (AC Milan) looks dejected during the Serie A match between ACF Fiorentina and AC Milan at Artemio Franchi on January 11, 2026 in Firenze, Italy. (Photo by Matteo Ciambelli/DeFodi Images) (Photo by Matteo Ciambelli/DeFodi Images)

LECCE – PARMA 1-2
1’ Stulic (L), 64’ Thiago Gabriel su aut. (P), 73’ Pellegrino (P)

Il nuovo anno per il Lecce di Di Francesco non è certo cominciato sotto i migliori auspici: dopo il ko interno con la Roma nel turno infrasettimanale, i salentini subiscono la seconda sconfitta consecutiva in casa e perdipiù in uno scontro diretto in ottica salvezza. A fare festa questa volta è il Parma, al termine di in gara rocambolesca e che ha visto due espulsioni fra i giocatori giallorossi. Ma è stata certamente la prima – quella comminata a Banda al 57’ – a risultare decisiva e penalizzante per l’undici di casa. Lecce che aveva avuto il grande merito di andare immediatamente in vantaggio dopo appena 50’’ dal fischio d’inizio dell’arbitro Marinelli, grazie alla girata di Stulic. Avvio shock per i ducali. L’intuizione del tecnico abruzzese, che aveva scelto Stulic per rimpiazzare l’infortunato Camarda, dunque, si era subito rivelata vincente. La formazione di Cuesta non sembra proprio essere in giornata di grazia, poco reattiva e incapace di ripartire quando ne ha le possibilità. È, anzi, il Lecce a sfiorare il raddoppio ma il palo nega la gioia del gol a Maleh. Si rientra negli spogliatoi con il minimo scarto in favore dei padroni di casa. Nella ripresa, gli emiliani crescono d’intensità e tentano quantomeno ad avvicinarsi maggiormente in area avversaria. Il break è comunque in favore di Banda che si divora una ghiottissima chance per il colpo della capitolazione. Poi lo stesso centrocampista, però, al 57’ macchia irrimediabilmente una prestazione fin lì abbastanza positiva, entrando in maniera dura e a gamba tesa su Delprato e viene giustamente espulso (con l’ausilio del Var), lasciando i suoi in inferiorità numerica. Da qui inizia una nuova partita e a salire in cattedra è Bernabé: il catalano prima fa tremare la traversa con una potente conclusione da fuori, poi propizia l’autorete di Thiago Gabriel al 64’. Lecce completamente in tilt e incapace di ripartire. Al 73’ arriva il sorpasso: dall’angolo scaturito dai piedi di Bernabé, si catapulta di testa Pellegrino che fa esultare i tifosi accorsi dal capoluogo emiliano. Poco dopo, Oristanio colpisce il terzo legno dell’incontro. Il nervosismo si taglia a fettine e, in pieno recupero, Gaspar si fa cacciare per un fallo di reazione. Su questo episodio scorrono i titoli di coda sullo stadio “Via del Mare”. Il Parma raggiunge quota 21 e si allontana sempre più dalla zona retrocessione. Per i ducali è la quarta trasferta consecutiva senza sconfitte. Il Lecce è costretto a leccarsi le ferite dopo un buon primo tempo.

FIORENTINA – MILAN 1-1
66’ Comuzzo (F), 89’ Nkunku (M)

Uno a uno significa secondo pareggio consecutivo per entrambe: questo punto per i viola serve ancora a muovere la classifica nella giusta direzione, avviando una mini striscia positiva giunta oggi a quota 3 gare; quella milanista ne può contare ben 18 di partite senza sconfitte, ma ovviamente per una valutazione completa del punto appena conseguito sarà certamente necessario attendere l’esito di Inter-Napoli, in programma questa sera. Di certo non è fuori luogo chiedersi che valore potrebbe avere la classifica rossonera senza i punti lasciati per strada contro le squadre di seconda fascia. Squadre di seconda fascia a cui, oggi, non ha sicuramente appartenuto la Fiorentina. Compagine viola che in difficoltà nel corso del primo tempo, ha rischiato di subire in più circostanze il gol dello svantaggio, ma Pulisic non è stato preciso in fase di conclusione e quando ha tentato di superare il portiere avversario si è trovato un De Gea strepitoso a negargli la rete esterna (è apparsa comunque buona l’intesa con il nuovo arrivato Fullkrug). Il pallone poi che la Fiorentina ha sfruttato ci porta già alla ripresa. Al 66’ sul preciso calcio d’angolo battuto da Gudmundsson, ha svettato e colpito di testa Comuzzo che ha battuto sul palo più lontano Maignan. Il pareggio nel finale (89’), grazie alla botta ad incrociare di Nkunku ben servito da Fofana. La Fiorentina ha chiuso in attacco, arrivando più volte vicina al gol del 2-1. Clamorosa la traversa colpita dal nuovo acquisto Brescianini in pieno recupero. Al triplice fischio da segnalare gli applausi convinti del pubblico locale, con l’intero stadio “Franchi” che, per una volta e al contrario di quanto era successo in diverse occasioni quest’anno, ha tributato il giusto sostegno alla prova convincente dei propri beniamini.

0 Shares
Avatar
Emanuele Tocchi

Serie A

Articoli correlati

Serie A LIVE: Verona-Lazio in diretta

Gen 11, 2026

De Ketelaere apre e Pasalic chiude: Dea lanciata verso l’Europa

Gen 10, 2026

Koné e Soulé lanciano la Roma, Milan agganciato al 3° posto

Gen 10, 2026
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.