Il Milan sceglie la linea dura: multa a Theo Hernandez

Il match contro la Fiorentina disputato la scorsa domenica è stato sicuramente deludente per tutto il Milan. Ad aggravare l’umore e il peso della sconfitta vi sono poi alcuni episodi, come i due calci di rigore sbagliati, che di per sé possono anche capitare, se non fosse che nessuno dei due è stato calciato dal rigorista designato, ovvero Pulisic e l’espulsione a partita conclusa di Theo Hernandez, per eccessive proteste verso l’arbitro Pairetto e, parrebbe, con qualche parola un po’ pesante.

Ed è proprio sul terzino sinistro che si è scagliata la frustrazione dei tifosi rossoneri e non solo. Theo Hernandez, oltra a una prestazione non esaltante, si è reso protagonista di due episodi spiacevoli. Il primo di questi è in occasione del primo dei due calci di rigore concessi al Milan, avvenuto nella prima frazione di gioco, quando l’ex terzino del Real Madrid, che contro la Fiorentina indossava anche la fascia da capitano, si è impossessato del pallone, togliendolo al compagno di squadra Pulisic, che è il rigorista della squadra designato da Fonseca e fallendo anche il tiro dal dischetto. Nel post – partita lo stesso allenatore rossonero si è lasciato andare ad uno sfogo ai microfoni di Dazn, dicendosi arrabbiato per l’episodio dei due penalties, affermando che una cosa del genere ‘’ non deve succedere mai più’’. Il secondo episodio è a fine partita, quando il terzino e capitano rossonero ha protestato contro l’arbitro Pairetto, evidentemente in maniera eccessiva, dato che il direttore di gara ha espulso il giocatore con un rosso diretto.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport e da Tutto Mercato Web, questa volta la dirigenza rossonera avrebbe optato per la linea dura. Se dopo l’episodio del Cooling Break in Lazio – Milan, che aveva visto come protagonisti lo stesso Theo e Leao, allenatore e dirigenza avevano chiuso un occhio, in quest’occasione il club ha deciso di multare Theo Hernandez per il comportamento indisciplinato tenuto nel corso dell’ultima gara di campionato, allineandosi così alle parole dell’allenatore nel dopo gara.

Inoltre, in data odierna (8 ottobre) è arrivata la decisione del Giudice Sportivo che ha comminato 2 giornate di squalifica per Theo Hernandez, il minimo da regolamento in caso di espulsione diretta. Il giocatore francese salterà così i match contro Udinese e Bologna e tornerà a disposizione contro il Napoli.