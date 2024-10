Il Napoli di Conte è davvero favorito per la lotta scudetto?

Dopo ben 44 giornate di campionato, per la precisione ben 483 giorni dopo, il Napoli torna da solo in vetta alla classifica. Era il 4 giugno 2023, la data dell’ultima gara dell’anno in cui la squadra azzurra vinse lo Scudetto con Spalletti in panchina, laureandosi Campione d’Italia ben trentatré anni dopo l’ultimo successo.

Dopo la vittoria dello Scudetto, il Napoli non solo non è riuscito a ripetersi, ma, anzi, ha disputato un campionato anonimo. Ai limiti del disastroso. Ha iniziato il campionato con il francese, ex tecnico della Roma, Rudi Garcia. Dopo le prime due vittorie, contro Frosinone e Sassuolo (retrocesse, entrambe, a fine stagione), arriva il primo stop in campionato ad opera della Lazio di Sarri: 1-2. Dopo una serie di insuccessi e contestazioni, dopo la seconda sosta delle Nazionali, la dirigenza partenopea, decide di sollevare dall’incarico Garcia e, dopo un primo incontro interlocutorio con Antonio Conte, affida la panchina a Mazzarri che è entrato in carica il 14 Novembre 2023. Per Walter si tratta di un ritorno: aveva occupato la panchina azzurra dal 6 Ottobre 2009, subentrando a Roberto Donadoni, fino al 20 Maggio 2013. La seconda esperienza non è stata esaltante quanto la prima e si interrompe dopo soli pochi mesi. Infatti viene sollevato dall’incarico il 19 Febbraio 2024. Data nella quale, la dirigenza partenopea, previo un accordo con la federazione slovacca, affida la panchina a Francesco Calzona, già vice di Sarri nel triennio partenopeo, e collaboratore tecnico di Luciano Spalletti, nell’anno che ha preceduto lo Scudetto. Anche con Calzona le cose non sono andate meglio (ammissione dello stesso allenatore in conferenza stampa). E dopo un periodo turbolento di spogliatoio, al termine della stagione, Calzona torna sulla panchina della Nazionale slovacca. Mentre il Presidente De Laurentiis, corona il desiderio di portare Antonio Conte sulla panchina azzurra per il prossimo triennio.

Questa stagione, del campionato 2023-2024, la prima del tecnico leccese sulla panchina del Napoli, è stata caratterizzata da una inusuale sequenza. Infatti ci sono state cinque diverse capoliste in cinque giornate di campionato: Atalanta, Juventus, Inter, Udinese e Torino. Prima che, alla sesta giornata, cambiasse ancora la testa di serie, con il Napoli che è salito in testa alla classifica con 13 punti rispetto ai 12 della Juventus e gli 11 del Milan.

La sconfitta di Verona, per 3-0, potrebbe considerarsi solamente un residuo della stagione scorsa, visto che da subito dopo, grazie anche ad un mercato perfetto dove si sono concretizzati tutti gli obiettivi, il Napoli ha subito solamente un gol, contro il Parma, per giunta su calcio di rigore, mentre poi ha realizzato 11 gol (3 contro il Bologna, 2 contro il Parma, 4 a Cagliari, 2 contro il Monza), al di fuori delle 5 reti realizzate contro il Palermo in Coppa Italia, anche qui senza subirne nessuna. L’unica partita dove gli azzurri non sono andati a segno è stata la trasferta di Torino contro la Juventus. Al di fuori delle tre reti del Verona in apertura e della rete del Parma (su calcio di rigore), il Napoli ha ottenuto 4 clean sheet in campionato, più due in coppa Italia. Considerando, nella sequenza di partite anche la gara col Palermo della Coppa Nazionale, 4 dei 6 clean sheet sono consecutivi. Merito di una difesa ritrovata: il neo acquisto Alessandro Buongiorno, arrivato questa estate dal Torino, non subisce un dribbling da ben 1513 minuti nessuno è mai riuscito a superarlo. Ben 17 partite racchiuse in 237 giorni di tentativi vani. L’ultimo dribbling l’ha subito il 26 gennaio a Cagliari, quando ancora vestiva la maglia del Torino. Inoltre il difensore della Nazionale italiana era assente nella gara di Verona, l’unica nella quale il Napoli ha subito un tracollo e tre reti nella stessa gara. Da quando ha ripreso il suo posto in difesa, gli azzurri hanno subito soltanto il gol su calcio di rigore contro il Parma.

Accanto a Buongiorno, anche Rrahmani sembra aver trovato nuova linfa. Infatti stando ai dati forniti dal CIES, il difensore kosovaro è primo centrale al mondo per il gioco aereo. Nel fondamentale dei colpi di testa, infatti, il 30enne è primo in 66 campionati analizzati con una votazione di 98.9 su 100. Dietro di lui, addirittura, Van Dijk con 96.3, Diomandé 94.2, Pacho 93.4 e Merolla con 92.2.

L’attaccante fortemente voluto da Antonio Conte, vale a dire Romelu Lukaku, ha voluto rinunciare agli impegni con la propria Nazionale, quella del Belgio, fino alla fine del 2024. Una scelta singolare, quella di Big Rom, che dimostra tutto il suo attaccamento alla causa e alle richieste del suo allenatore. Un attaccante che ha siglato oltre 300 gol da professionista, che rinuncia agli impegni internazionali della propria Nazionale, per poter seguire allenamenti personalizzati preparati apposta per lui dallo staff del tecnico.

Un altro dato da tenere presente di questo inizio stagione della squadra azzurra è che grazie alla meticolosità del lavoro di Antonio Conte ben 10 calciatori differenti sono andati a segno nei 14 gol realizzati nelle prime sette partite di questa stagione: Di Lorenzo, Kvara, Lukaku, Ngonge, McTominay, Neres, Politano, Juan Jesus, Anguissa, Buongiorno. La SSC Napoli ha, attraverso i propri profili social, voluto sottolineare proprio questo dato. Infatti sul Social X (ex Twitter) la società così si è espressa: “Ben 10 calciatori differenti sono andati a segno nei 14 gol realizzati nelle prime sette partite di questa stagione.

Complimenti ai nostri ragazzi!

#forzanapolisempre “

Antonio Conte, inoltre, ha utilizzato, da quando è a Napoli, diversi moduli tattici, talvolta anche all’interno della stessa partita, sia per adattarsi alle caratteristiche dei suoi calciatori che per tirare fuori le loro migliori qualità. Aveva iniziato con un 3-5-2 che, in fase di non possesso diventava 4-4-2. In alcuni momenti di pressione avversaria, diventava 4(+1)-5-1. Poi per iniziare a sfruttare le qualità dello scozzese McTominay ha iniziato a giocare 4-3-3 che in fase di possesso e costruzione offensiva diventava 4-2-4 (con Anguissa frangiflutti e Lobotka più basso a sostegno della difesa). Un lavoro certosino, da parte del tecnico leccese: basti pensare ai continui scambi di posizione degli esterni nella partita contro la Juve, che hanno creato non poche difficoltà alla retroguardia bianconera. Questo lavoro certifica la maniacalità di Antonio Conte e la sua disponibilità e voglia di sperimentare per provare a percorrere strade nuove, nel miglior modo possibile.

Il cammino è ancora molto lungo: sono trascorse pochissime giornate, ma la rotta del cambiamento sembra essere tracciata e la strada imboccata. Il tecnico leccese è abituato a vincere e quando va in testa, riesce sempre e comunque a spronare i suoi uomini, dimostrando di saperci stare in vetta. Anche se il campionato è estremamente difficile e livellato verso l’alto. Le insidie e le difficoltà sono sempre in agguato, quindi il Napoli deve tenere sempre alta la guardia per riuscire in una impresa che sarebbe a dir poco epica.