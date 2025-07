Il Napoli fa spesa in Premier: tutti i nomi di Conte

L’acquisto di Kevin De Bruyne dal Manchester City ha contribuito a mantenere alto il livello dell’entusiasmo dalle parti di Napoli, facendo capire che dopo uno scudetto vinto gli azzurri non hanno alcuna intenzione di accontentarsi. Dopo l’ingaggio del centrocampista belga, il Ds Manna, molto attivo sul mercato, è andato subito alla ricerca di un esterno di attacco, che possa aggiungersi ai vari Neres e Politano, per affrontare una stagione che il prossimo anno vedrà i campioni d’Italia partecipare alla Champions League. Dopo l’acquisto di Lang dal Psv Eindhoven, gli sforzi della società partenopea sono stati rivoli alla trattativa per portare a Napoli Ndoye, protagonista di una grande stagione a Bologna, ma poi volato al Nottingham Forest per 40 milioni di euro.

Così Manna si è subito attivato per cercare un’alternativa e le idee sembrano non mancare. Secondo quanto riferito da Sport Mediaset, i partenopei sembravano essere interessati ad Antonio Nusa, ventenne del Lipsia, ma la richiesta di 50 milioni da parte dei tedeschi ha chiuso ogni spiraglio. Così, come confermato anche dalla Gazzetta dello Sport, i profili individuati per rinforzare le corsie esterne di Antonio Conte sarebbero due, con un terzo che sembra più una suggestione.

In cima alla lista c’è Jack Peter Grealish, 30 anni il prossimo settembre, attualmente in forza al Manchester City. Il calciatore inglese sembra non essere più al centro del progetto tattico di Guardiola e non è da escludere che voglia provare nuove esperienze. Tuttavia, a rendere questa operazione complicata sono i costi. Il giocatore percepisce ad oggi un ingaggio di 16 milioni netti di sterline all’anno, certamente fuori dai parametri di Aurelio De Laurentis. Non meno spinosa sarebbe la trattativa con il City che, per quanto non ritenga il giocatore incedibile, non può di certo svenderlo dopo averlo pagato ben 117 milioni.

Questione simile per il secondo obiettivo nella lista del Ds Manna, ovvero Raheem Sterling. Classe 1994, talento indiscusso, l’estero inglese è fuori dai piani futuri dal Chelsea, che non ha esitato a mandarlo in prestito lo scorso anno all’Arsenal, dove ha collezionato 28 presenze in tutta la stagione, realizzando un solo goal. Pur essendo in una fase calante della sua carriera, certamente l’ex Liverpool desta il suo fascino per quello che è il suo palmares, oltre che la sua tecnica. Anche qui c’è il nodo legato ai costi. Il calciatore percepisce un ingaggio di 15 milioni di sterline all’anno e, per quanto sia fuori dai radar di Maresca, il Chelsea non vorrà di certo regalarlo dopo averlo pagato 56 milioni di euro nel 2022. È perciò evidente che in entrambi i casi servirebbe una mano tesa sia da parte dei calciatori, che dovrebbero ridursi l’ingaggio, che da parte dei club, non chiedendo cifre altisonanti.

Il terzo nome presente sulla lista del Ds Manna milita anche lui in Premier League ed è quello di Federico Chiesa. L’ex esterno di Fiorentina e Juventus non ha trovato molto spazio nella sua prima stagione a Liverpool, fatta di sole 14 presenze e due reti, colpa anche dei soliti problemi fisici e inoltre, come ricorda la rosea, non è partito per la tournée con i Reds. Su di lui però sembra esserci l’interesse di diverse squadre italiane, in primis l’Atalanta, che potrebbe avere la giusta somma di denaro da sborsare nel caso in cui venisse completata la cessione di Lookman. Certamente il Napoli osserva e monitora la pista dell’esterno classe ’97, ma ad oggi, come detto, sembra essere solo una suggestione.

A Napoli non mancano le idee né la volontà di essere protagonisti, ma il tempo scorre e la concorrenza non manca.